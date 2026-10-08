Srbija

ULTRAZVUČNI PREGLED ŠTITASTE ŽLEZDE: Za dobrovoljne davaoce krvi, u Zavodu za transfuziju krvi Vojvodine

Ljiljana Preradović

08. 10. 2026. u 13:46

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DOBROVOLjNI davaoci krvi koji u petak, 9. oktobra, daju krv u Zavodu za transfuziju krvi Vojvodine, od 8 do 14 časova, imaće priliku da, kao znak zahvalnosti za svoju humanost, obave i ultrazvučni pregled štitaste žlezde.

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕД ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ: За добровољне даваоце крви, у Заводу за трансфузију крви Војводине

FOTO:Novosti

Ovo je četvrta akcija po redu koju Zavod organizuje za svoje dobrovoljne davaoce, a prethodne akcije naišle su na izuzetno dobar odziv.

Pregledi će se obavljati u prostorijama Zavoda, a mogućnost pregleda imaju svi davaoci koji tog dana daju krv.

- Naši davaoci svakim davanjem krvi misle na druge i pomažu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Ovom akcijom želimo da pokažemo da i mi mislimo na njih – da im se zahvalimo i omogućimo da, pored humanosti, posvete pažnju i svom zdravlju -  poručuju iz Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine.

Veliko interesovanje davalaca za ovu akciju potvrđuje da ovakve aktivnosti predstavljaju značajan način da se zahvalimo ljudima koji svojim humanim gestom svakodnevno doprinose spasavanju života.

Zavod poziva davaoce krvi da i u petak, 9. oktobra  daju svoj doprinos i iskoriste mogućnost ultrazvučnog pregleda štitaste žlezde.

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