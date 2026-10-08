Srbija

ZA DESET MESECI RADA: Više od hiljadu pacijenata zbrinuto u angio-sali u Loznici

Владимир Митрић
Vladimir Mitrić

08. 10. 2026. u 17:52

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Za deset meseci rada angio-sale Zdravstvenog centra Loznica zbrinuto je više od hiljadu pacijenata, a povodom ovog značajnog rezultata gradonačelnica Loznice Dragana Lukić i zamenik gradonačelnika Petar Gavrilović posetili su danas zaposlene u ovoj službi. Od početka rada do danas lečeno je 1.009 pacijenata sa područja Loznice, Šapca, Ljubovije, Krupnja, Malog Zvornika i okolnih mesta.

ЗА ДЕСЕТ МЕСЕЦИ РАДА: Више од хиљаду пацијената збринуто у ангио-сали у Лозници

V Mitrić

Poseban značaj angio-sala ima za pacijente sa akutnim infarktom miokarda, jer omogućava da se intervencija obavi bez gubljenja dragocenog vremena. Pre njenog otvaranja pacijenti su upućivani u Valjevo, pa je do početka intervencije moglo da prođe dva sata i više.

Kako je istakla mr sci. med. dr Dušanka Lj. Čolić, kardiolog i šef angio-sale, najveći efekat lečenja postiže se kada pacijent u roku od 90 minuta od pojave bola u grudima stigne na intervenciju. Pravovremeno otvaranje arterije smanjuje oštećenje srčanog mišića, skraćuje bolničko lečenje i povećava mogućnost da se pacijent vrati uobičajenom životu.

U angio-sali rade kardiolozi mr sci. med. dr Dušanka Lj. Čolić i dr Slađana Stajić Grujić, sa medicinskim i rendgen tehničarima. Dnevno se zbrine u proseku od četiri do šest pacijenata, a pojedinih dana i osam ili devet. Za hitne slučajeve akutnog infarkta organizovana je pripravnost u popodnevnim i noćnim satima.

Prema rečima dr Čolić, uslovi za rad su dobri, a za dalje unapređenje potrebna su dodatna sredstva za nabavku medicinskog materijala.

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