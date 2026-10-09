Politika

VUČIĆEVA MOĆNA PORUKA: Nikada nećemo priznati tzv. Kosovo, nismo uveli sankcije Rusiji

В. Н.

09. 10. 2026. u 19:39

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NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je danas da će, ukoliko njegova lista bude dobila poverenje naroda, nastaviti da štiti srpske nacionalne interese i da nikada neće priznati nezavisnost tzv. Kosova, dodajući da je ispunio svoje obećanje da neće uvoditi sankcije Rusiji.

ВУЧИЋЕВА МОЋНА ПОРУКА: Никада нећемо признати тзв. Косово, нисмо увели санкције Русији

Foto: printskrin TV Informer

Vučić je na velikom predizbornom skupu te liste u Kragujevcu posebno zahvalio srpskom narodu na Kosovu i Metohiji koji, kako je istakao, čuva srpsko ime i prezime na tim prostorima.

-Nikada, nikada, nikada im nećemo priznati nezavisnost Kosova. Čuvaćemo i štititi Ustav i čuvati našu zemlju, rekao je Vučić obraćajući se velikom broju okupljenih građana, koji su ga prekidali skandirajući poruke podrške.

Govoreći o Rusiji, naveo je da Srbija nikada prijateljima ne okreće leđa i podsetio na razgovor koji je imao pre četiri i po godine sa predsednikom Rusije Vladimirom Vladimirovičem Putinom.

-Rekao sam tad i predsedniku Putinu: 'Neću te zvati, osim ako ne budem morao da uvodim sankcije, što znači da će Srbija da bude tako i toliko pritisnuta da više ne može da izdrži'. I svaki put, sada kada se čujemo i kada smo se videli, on mi je rekao: 'Zadovoljan sam i srećan što me nisi pozvao', rekao je Vučić.

Istakao je da je ono što je obećao i ispunio, da je vodio računa o interesima srpskog naroda, tradiciji srpskog naroda, o srpskoj duši i srpskoj politici, ali i gasu koji Srbija dobija od Rusije.

-Ali sam mislio pre svega o onome što imamo u srcu, a to je da prijateljima ne okrećemo leđa kad je teško, naveo je Vučić.

Tanjug

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