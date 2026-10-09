VUČIĆEVA MOĆNA PORUKA: Nikada nećemo priznati tzv. Kosovo, nismo uveli sankcije Rusiji

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je danas da će, ukoliko njegova lista bude dobila poverenje naroda, nastaviti da štiti srpske nacionalne interese i da nikada neće priznati nezavisnost tzv. Kosova, dodajući da je ispunio svoje obećanje da neće uvoditi sankcije Rusiji.

Foto: printskrin TV Informer

Vučić je na velikom predizbornom skupu te liste u Kragujevcu posebno zahvalio srpskom narodu na Kosovu i Metohiji koji, kako je istakao, čuva srpsko ime i prezime na tim prostorima.

-Nikada, nikada, nikada im nećemo priznati nezavisnost Kosova. Čuvaćemo i štititi Ustav i čuvati našu zemlju, rekao je Vučić obraćajući se velikom broju okupljenih građana, koji su ga prekidali skandirajući poruke podrške.

Govoreći o Rusiji, naveo je da Srbija nikada prijateljima ne okreće leđa i podsetio na razgovor koji je imao pre četiri i po godine sa predsednikom Rusije Vladimirom Vladimirovičem Putinom.

-Rekao sam tad i predsedniku Putinu: 'Neću te zvati, osim ako ne budem morao da uvodim sankcije, što znači da će Srbija da bude tako i toliko pritisnuta da više ne može da izdrži'. I svaki put, sada kada se čujemo i kada smo se videli, on mi je rekao: 'Zadovoljan sam i srećan što me nisi pozvao', rekao je Vučić.

Istakao je da je ono što je obećao i ispunio, da je vodio računa o interesima srpskog naroda, tradiciji srpskog naroda, o srpskoj duši i srpskoj politici, ali i gasu koji Srbija dobija od Rusije.

-Ali sam mislio pre svega o onome što imamo u srcu, a to je da prijateljima ne okrećemo leđa kad je teško, naveo je Vučić.

Tanjug

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