Pandurović pred Partizan: "Nije realno pretiti kada gostujete crno-belima"

Fudbalere Novog Pazara očekuje težak izazov u 11. kolu Super lige Srbije, pošto će u nedelju od 18 časova gostovati Partizanu u Humskoj. Trener Pazaraca Strahinja Pandurović istakao je da njegovu ekipu čeka fizički zahtevna utakmica, ali veruje da njegovi igrači mogu da odgovore izazovu.

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Pandurović smatra da Partizan, uprkos promenljivim rezultatima na početku sezone, poseduje značajan kvalitet, naročito u ofanzivnom delu igre. Ipak, ukazao je i na određene slabosti u odbrani crno-belih.

- Nije realno pretiti kada gostujete Partizanu, ali jasno je da nisu u najboljem ritmu od početka sezone. Izgubili su bodove u utakmicama u kojima su zaslužili da pobede. Možda su najbolje izgledali u Surdulici, čak i sa igračem manje. Kao pokazatelj njihovog kvaliteta uzeo bih evropske utakmice. Imaju mnogo potencijala i individualno kvalitetne igrače u napadu, ali postoje problemi u defanzivi - rekao je trener Novog Pazara.

Strateg Pazaraca dobro poznaje prilike u Humskoj, gde je proveo značajan deo karijere kao član stručnog štaba. Kako je naveo, pritisak rezultata u Partizanu prisutan je pred gotovo svaki meč, a posebno u periodima kada ekipa ne ostvaruje očekivane rezultate.

- Dugo sam bio tamo i imam skoro 300 evropskih i domaćih utakmica kao pomoćnik na klupi. U Partizanu je svaka utakmica kao finale i imperativ pobede je uvek prisutan, naročito posle ovakvih rezultata. Verujem da će u nekom trenutku pokazati mnogo bolje lice nego do sada, ali i mi imamo svoje ciljeve - poručio je Pandurović.

Govoreći o pripremi za predstojeći duel, trener Novog Pazara naglasio je da njegov tim ume da pruži dobre partije protiv kvalitetnijih protivnika, posebno kada oni žele da igraju otvoren i napadački fudbal.

- Pokazali smo da možemo da izgledamo mnogo kvalitetnije protiv jačih rivala. Odgovaraju nam ekipe koje žele da se nadigravaju. Nisam želeo da igrače previše opterećujem protivnikom, već smo kroz taktičke vežbe i pripremu radili na tome kako želimo da izgledamo na stadionu Partizana - zaključio je Pandurović.

Utakmica između Partizana i Novog Pazara igra se u nedelju od 18 časova u Humskoj, u okviru 11. kola Super lige Srbije.