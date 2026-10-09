UEFA nema milosti: Žestoke kazne za Hrvatsku i lažnu državu Kosovo! Evo šta je razlog!

Čelnici evropske "kuće fudbala" ne praštaju ispade navijača.

FOTO: Tanjug/AP/Matt Slocum

Nekulturno ponašanje navijača ove dve selekcije, došlo je glave čelnicima oba fudbalska saveza, koji će morati papreno da plate njihove ispade.

Preciznije FS tzv. Kosova kažnjen je ukupno sa 35.000 evra, dok će FS Hrvatske uplatiti 20.000 evra na račun evropske "kuće fudbala".

Istovremeno, obe reprezentacije dobile su i uslovne zabrane prodaje ulaznica svojim navijačima za naredne gostujuće utakmice u takmičenjima pod UEFA okriljem.

Lažna država Kosovo kažnjena je posle meča protiv Austrije, odigrane 27. septembra 2026. godine, koji je izgubila rezultatom 1:3 na stadionu Ernst Hapel u Beču. Disciplinska komisija UEFA udarilo je goste po džepu sa iznosom od 15.000 evra, zbog isticanja transparenata sa porukama koje nisu primerene sportskom događaju.

Ujedno, FS tzv. Kosova moraće da plati još 20.000 evra zbog rasističkog i diskriminatornog ponašanja navijača. Osim novčane kazne, izrečena je i zabrana prodaje ulaznica navijačima za jednu gostujuću utakmicu reprezentacije u UEFA takmičenjima.

Međutim, ta mera neće odmah početi da važi, jer je uslovljena probnim periodom od dve godine, koja kreće od datuma kada je doneta odluka. Takav scenario znači da bi zabrana mogla da bude aktivirana ukoliko navijači lažne države Kosovo u tom periodu načine isti ili sličan prekršaj.

Nešto slično kažnjeni su i Hrvati, čiji su navijači sankcionisani zbog rasističkog i diskriminatornog ponašanja na utakmici protiv Španije, odigranoj 29. septembra prošle godine. "Crvena furija" je u tom susretu slavila rezultatom 4:1.

Hrvatski fudbalski savez kažnjen je sa 20.000 evra, a UEFA mu je izrekla i zabranu prodaje ulaznica svojim navijačima za narednu gostujuću utakmicu reprezentacije u takmičenjima pod okriljem UEFA.

Za komšije isto važi kao i za tzv. Kosovo, pošto će mera biti suspendovana na probnom periodu od dve godine. Znači neće biti odmah primenjena, već posle narednog sličnog ispada.

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