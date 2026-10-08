NORDIJSKO HODANJE KAO TERAPIJA: Novi program u kragujevačkom Domu zdravlja

U okviru Službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dom zdravlja Kragujevac uveo je program nordijskog hodanja, namenjen osobama obolelim od dijabetesa, kao i građanima sa prekomernom telesnom težinom. Terapija se obavlja tri puta nedeljno, u trajanju od najmanje mesec dana.

Foto : Dom zdravlja Kragujevac

Nordijsko hodanje je fizička aktivnost koja se izvodi uz pomoć specijalnih štapova, a prilagođen je osobama različitih uzrasta. Njome mogu da se bave i mlađi od 18 godina ukoliko imaju neki od navedenih zdravstvenih problema.

Može imati brojne pozitivne efekte na organizam jer aktivira veliki broj mišićnih grupa, rasterećuje zglobove, ubrzava metabolizam i može doprineti boljoj regulaciji nivoa šećera u krvi. Takođe, utiče na poboljšanje cirkulacije, održavanje i smanjenje telesne mase, ravnotežu i opšte fizičko stanje, ali i na mentalno zdravlje.

Posebna prednost programa je što se fizička aktivnost odvija na otvorenom, u prirodi. Iz Doma zdravlja pozivaju građane da se pokrenu i naprave prvi korak ka boljem zdravlju.