NORDIJSKO HODANJE KAO TERAPIJA: Novi program u kragujevačkom Domu zdravlja
U okviru Službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dom zdravlja Kragujevac uveo je program nordijskog hodanja, namenjen osobama obolelim od dijabetesa, kao i građanima sa prekomernom telesnom težinom. Terapija se obavlja tri puta nedeljno, u trajanju od najmanje mesec dana.
Nordijsko hodanje je fizička aktivnost koja se izvodi uz pomoć specijalnih štapova, a prilagođen je osobama različitih uzrasta. Njome mogu da se bave i mlađi od 18 godina ukoliko imaju neki od navedenih zdravstvenih problema.
Može imati brojne pozitivne efekte na organizam jer aktivira veliki broj mišićnih grupa, rasterećuje zglobove, ubrzava metabolizam i može doprineti boljoj regulaciji nivoa šećera u krvi. Takođe, utiče na poboljšanje cirkulacije, održavanje i smanjenje telesne mase, ravnotežu i opšte fizičko stanje, ali i na mentalno zdravlje.
Posebna prednost programa je što se fizička aktivnost odvija na otvorenom, u prirodi. Iz Doma zdravlja pozivaju građane da se pokrenu i naprave prvi korak ka boljem zdravlju.
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