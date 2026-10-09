PROMOVIŠU SELA KROZ MIHOLJSKE SUSRETE: Opština Bela Crkva u Dupljaji održala tradicionalnu manifestaciju (FOTO)
ŠESTU godinu za redom, opština Bela Crkva je organizovala manifestaciju „Miholjski susreti sela“, koja je postala tradicionalni oslonac društvenog života tog kraja i mesto na kom se promoviše lokalna gastronomija i kulturno nasleđe.
Ova mala lokalna samouprava na jugu Banata odlučila je da svake godine u fokus stavi neko drugo selo sa svoje teritorije, pa je ovoga puta domaćin bila Dupljaja i tamošnje Udruženje žena „Dupljajska kolica“. Finansijsku podršku i ovoga puta dalo je Ministarstvo za brigu o selu.
-Suština „Miholjskih susreta sela“ je očuvanje tradicije, običaja, starih zanata i prenošenje te povezanosti na mlađe naraštaje. Na taj način sela dobijaju priliku da predstave svoje potencijale, ali i da se kroz rad udruženja i raznovrsne sadržaje učvrste veze među meštanima svih generacija. Zato mi je posebno drago što je ovde bio prisutan veliki broj dece – rekla je na otvaranju predsednica opštine Bela Crkva Tatjana Kokar.
Bogat kulturno-umetnički i manifestacioni program privukao je veliki broj učesnika, meštana i gostiju iz okolnih mesta.
Svoje štandove imala su sva udruženja žena iz te opštine. Potrudile su se da, osim autentičnih rukotvorina, posetiocima ponude i tradicionalne domaće specijalitete – pite i kolače, koji su spremljeni po starim recepturama.
Uz to, članice udruženja su odmerile znanje u kvizu, a nadmetale su se i u starim narodnim igrama, poput brzog ručnog krunjenja klipova kukuruza.
Poseban doprinos prazničnoj atmosferi dali su i najmlađi učesnici. Mališani iz seoskog vrtića su recitovali i pevali, a učenici OŠ „Đorđe Maletić“ pokazali svoju kreativnost kroz izložbu radova na temu „Moj kraj“.
S druge strane, raskoš narodne nošnje i lepota folklorne tradicije, došli su do punog izražaja kroz nastup seoskog KUD „Đorđe Maletić“, čiji su pesma i igra ispunili centar Dupljaje.
Osim što čuvaju kulturnu baštinu i narodno stvaralaštvo od zaborava, „Miholjski susreti sela“ imaju veliki značaj za širu promociju opštine Bela Crkva. Takođe, u vreme kada se mnoga sela suočavaju sa izazovima depopulacije, ovakvi događaji udahnjuju i nov život u lokalne zajednice i podsećaju na sve lepote i prednosti života na selu.
Preporučujemo
ZA DESET MESECI RADA: Više od hiljadu pacijenata zbrinuto u angio-sali u Loznici
08. 10. 2026. u 17:52
NORDIJSKO HODANjE KAO TERAPIJA: Novi program u kragujevačkom Domu zdravlja
08. 10. 2026. u 17:28
RAZGOVORI NA TEMU: ,,U potrazi za Tašanom“ u biblioteci ,,Bora Stanković“
08. 10. 2026. u 12:36
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)