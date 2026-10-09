PROMOVIŠU SELA KROZ MIHOLJSKE SUSRETE: Opština Bela Crkva u Dupljaji održala tradicionalnu manifestaciju (FOTO)

ŠESTU godinu za redom, opština Bela Crkva je organizovala manifestaciju „Miholjski susreti sela“, koja je postala tradicionalni oslonac društvenog života tog kraja i mesto na kom se promoviše lokalna gastronomija i kulturno nasleđe.

Foto: infobc

Ova mala lokalna samouprava na jugu Banata odlučila je da svake godine u fokus stavi neko drugo selo sa svoje teritorije, pa je ovoga puta domaćin bila Dupljaja i tamošnje Udruženje žena „Dupljajska kolica“. Finansijsku podršku i ovoga puta dalo je Ministarstvo za brigu o selu.

-Suština „Miholjskih susreta sela“ je očuvanje tradicije, običaja, starih zanata i prenošenje te povezanosti na mlađe naraštaje. Na taj način sela dobijaju priliku da predstave svoje potencijale, ali i da se kroz rad udruženja i raznovrsne sadržaje učvrste veze među meštanima svih generacija. Zato mi je posebno drago što je ovde bio prisutan veliki broj dece – rekla je na otvaranju predsednica opštine Bela Crkva Tatjana Kokar.

Foto: infobc

Bogat kulturno-umetnički i manifestacioni program privukao je veliki broj učesnika, meštana i gostiju iz okolnih mesta.

Svoje štandove imala su sva udruženja žena iz te opštine. Potrudile su se da, osim autentičnih rukotvorina, posetiocima ponude i tradicionalne domaće specijalitete – pite i kolače, koji su spremljeni po starim recepturama.

Foto: infobc

Uz to, članice udruženja su odmerile znanje u kvizu, a nadmetale su se i u starim narodnim igrama, poput brzog ručnog krunjenja klipova kukuruza.

Poseban doprinos prazničnoj atmosferi dali su i najmlađi učesnici. Mališani iz seoskog vrtića su recitovali i pevali, a učenici OŠ „Đorđe Maletić“ pokazali svoju kreativnost kroz izložbu radova na temu „Moj kraj“.

S druge strane, raskoš narodne nošnje i lepota folklorne tradicije, došli su do punog izražaja kroz nastup seoskog KUD „Đorđe Maletić“, čiji su pesma i igra ispunili centar Dupljaje.

Foto: infobc

Osim što čuvaju kulturnu baštinu i narodno stvaralaštvo od zaborava, „Miholjski susreti sela“ imaju veliki značaj za širu promociju opštine Bela Crkva. Takođe, u vreme kada se mnoga sela suočavaju sa izazovima depopulacije, ovakvi događaji udahnjuju i nov život u lokalne zajednice i podsećaju na sve lepote i prednosti života na selu.

Foto: Novosti