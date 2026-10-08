Srbija

RAZGOVORI NA TEMU: ,,U potrazi za Tašanom“ u biblioteci ,,Bora Stanković“

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

08. 10. 2026. u 12:36

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U okviru obeležavanja 150 godina od rođenja Borisava Stankovića, Javna biblioteka ,,Bora Stanković", u četvrtak, 8. oktobra, u sali za kulturne programe, organizuje razgovor na temu „U potrazi za Tašanom“.

РАЗГОВОРИ НА ТЕМУ: ,,У потрази за Ташаном“ у библиотеци ,,Бора Станковић“

Foto: J.S.

U susret premijeri istoimene predstave, o Bori Stankoviću i Tašani kao jednoj od zagonetki njegovog književnog i dramskog stvaralaštva govoriće Nebojša Bradić, pisac i reditelj i Aleksandar Milosavljević, dramaturg i teatrolog.

Razgovor će otvoriti pitanja o sudbini izgubljene drame „Tašana“, ali i o potrazi za njenim likom, snažnom i osobenom ženskom figurom koja je iz sveta vranjske usmene tradicije i lokalnog pamćenja prešla u književnost Borisava Stankovića. Razgovor će biti prilika i za razmatranje Stankovićevog književnog i dramskog stvaralaštva, njegovog odnosa prema pozorištu, kao i o načina na koje se njegovo delo danas čita, tumači i prenosi na scenu. Početak je zakazan za 19 sati.

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