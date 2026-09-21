OPASNOST OD ATARSKIH POŽARA: U Opovu tokom vikenda gorelo strnjište na više lokacija (FOTO)

U ATARU južnobanatske opštine Opovo minulog vikenda je zabeležen veći broj požara na otvorenom, zbog čega se hitno oglasila lokalna samouprava, kako bi sprečila nastanak novih žarišta.

Foto: naseopovo

Oni kažu da je vatra gorela na više lokacija, uglavnom na poljoprivrednom zemljištu, te ciljano apeluju na ratare da više ne pale žetvene ostatke, jer to predstavlja višestruku opasnost.

-U ovakvim uslovima, kada su zemljište i rastinje suvi, a vetar pojačan, postoji velika mogućnost da se vatra brzo i nekontrolisano proširi sa jedne na drugu parcelu. Takve situacije predstavljaju ozbiljan rizik, ne samo za poljoprivredne useve i zemljište, već i za objekte, putnu infrastrukturu i bezbednost ljudi, koji se mogu naći u blizini požarišta – saopštila je Opština Opovo.

Foto: naseopovo

U gašenju vatre učestvovao je veći broj vatrogasnih ekipa, s obzirom na to da je gorelo u različitim delovima atara. Osim susednih njiva, bili su ugroženi i okolni šumarci. Kao da se zaboravilo kroz kakvu je ekološku katastrofu prošao ceo južni Banat, zbog požara u Deliblatskoj peščari.

-Paljenje vatre na otvorenom, naročito u blizini njiva sa usevima, kao i drugih površina obraslih suvim rastinjem, za veoma kratko vreme može prerasti u požar većih razmera. Iskustva nadležnih službi pokazuju da su požari na otvorenom prostoru često povezani upravo sa paljenjem korova i biljnih ostataka i njihovim nekontrolisanim širenjem – stoji u saopštenju.

Foto: naseopovo

Nadležni savetuju da se meštani ne izlažu riziku tako što će sami gasiti vatru, već da požar bez odlaganja prijave. Iz MUP, s druge strane, upozoravaju da se prilikom aktivnosti koje mogu izazvati požar, moraju preduzeti odgovarajuće mere zaštite od požara.

Inače, poljoprivredno zemljište čini čak 82 posto ukupne teritorije opštine Opovo. Prostire se na 16.772 hektara, a od kultura se pretežno gaji kukuruz. Paljenje strnjišta je, nažalost, loša praksa, koja je zastupljena u celom južnom Banatu, uprkos stalnim apelima nadležnih i kontrolama poljoprivrednih inspektora.

Foto: naseopovo

Spaljivanje strnjišta je zakonom zabranjeno. Za to su predviđene kazne od 10.000 do 50.000 dinara za fizička lica, odnosno od 300.000 do milion dinara za pravna lica. Lice, za koje se utvrdi da je izazvalo požar, dužno je da, u skladu sa posebnim propisima, nadoknadi troškove intervencije vatrogasno-spasilačke jedinice.

Foto: Novosti