Svet

POGINUO ČLAN POSADE U NAPADU NA BROD BLIZU MUSANDAMA: Evakuisano 27 članova posade (VIDEO)

Ј.О.С.

24. 09. 2026. u 02:11

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CENTAR za pomoorsku bezbednost Omana saopštio je u sredu da je jedan član posade poginuo, a 27 ih je evakuisano nakon što je komercijalni brod CAPE DAO pod zastavom Antigve i Barbude napadnut kod omanske provincije Musandam koja gleda na Ormuski moreuz.

ПОГИНУО ЧЛАН ПОСАДЕ У НАПАДУ НА БРОД БЛИЗУ МУСАНДАМА: Евакуисано 27 чланова посаде (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Kraljevska mornarica Omana koordinirala je spasilačku operaciju sa nadležnim organima nakon što je brod pogođen 2,5 milja od obale ove provincije, navodi se u saopštenju centra objavljenom na platformi Iks.

- Dvadeset sedam članova posade je evakuisano i pružena im je neophodna medicinska pomoć nakon što je brod napadnut 2,5 nautičkih milja od provincije Musandam - saopštili su iz centra.

Napad je izazvao požar u mašinskoj prostoriji broda u kojem je poginuo jedan član posade, dodaje se u saopštenju.

Nekoliko sati ranije, britanska agencija za pomorske trgovinske operacije (UKMTO) izvestila je da je teretni brod pogođen nepoznatim projektilom dok je prolazio kroz Ormuski moreuz, zbog čega je brod ostao da pluta sa plamenom na palubi.

UKMTO nije naveo ko je odgovoran za napad.

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