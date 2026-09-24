Svet

SI SLETEO U SAD: Dočekali ga Donald i Melanija Tramp (FOTO)

Танјуг

24. 09. 2026. u 01:13

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AMERIČKI predsednik Donald Tramp dočekao je danas kineskog lidera Si Đinpinga u Bazi Endruz u Sjedinjenim Američkim Državama.

СИ СЛЕТЕО У САД: Дочекали га Доналд и Меланија Трамп (ФОТО)

AP Photo/Alex Brandon

U okviru delegacije koja je dočekala Sija, bila je i prva dama SAD Melanija Tramp, dok je sa kineskim liderom, pored ostalih, doputovala i njegova supruga Peng Lijuen.

AP Photo/Alex Brandon

Si je doputovao u trodnevnu državnu posetu, tokom koje će posetiti i Belu kuću, gde će se održati svečana večera na kojoj će učestvovati i mnogi predstavnici tehnološkog sektora.

AP Photo/Alex Brandon

Portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Guo Điakun rekao je ranije ove nedelje da će Si i Tramp tokom posete razmeniti mišljenja o pitanjima koja se odnose na odnose Kine i SAD, kao i o svetskom miru i razvoju.

AP Photo/Alex Brandon

Guo je naveo da diplomatija na nivou šefova država ima važnu ulogu u strateškom usmeravanju kinesko-američkih odnosa.

- Kina je spremna da radi sa američkom stranom na obogaćivanju sadržaja konstruktivnih odnosa strateške stabilnosti, unapređenju dijaloga i saradnje, odgovarajućem upravljanju razlikama i kontinuiranom doprinosu dobrobiti oba naroda, kao i miru, stabilnosti i prosperitetu u svetu - rekao je Guo.

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