NIKAD BOLJI RAZGOVORI SA AMERIKOM Vučić: Pozvao sam Trampa da dođe u Srbiju
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se sastao sa američkim predsednikom Donaldom Trampo i da ga je pozvao da dođe u Srbiju.
- Dogovorili smo se da mi nešto uradimo, oni nešto, idemo simultano. Da gledamo da jedni drugima učinimo što lakša pitanja, pre nego što dođemo do najtežih. Spremni smo da razgovramo, ne pamtim razgovore sa svima već 15 godina sa svima, ali nikada na takvom nivou nismo imali razgovore. Ljudi su prišli drugarski, baš sam bio srećan - kaže Vučić.
Kaže da se direktno sreo sa Trampom i da ga je pozvao da dođe u Srbiju.
- Rekao je da će da razmisli i da je čuo mnogo lepih stvari o Srbiji. Nadam se da to sledeće godine možemo da ostvarimo - kaže Vučić.
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