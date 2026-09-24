Svet

AERODROM U BERLINU ZATVOREN NA 45 MINUTA: Izdato hitno upozorenje

Танјуг

24. 09. 2026. u 01:05

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AERODROM Berlin Brandenburg bio je sinoć zatvoren na 45 minuta, zbog upozorenja na dron koji je primećen na severnoj pisti aerodroma u 20.00 sati, izjavio je portparol.

АЕРОДРОМ У БЕРЛИНУ ЗАТВОРЕН НА 45 МИНУТА: Издато хитно упозорење

Unsplash

Portparol je za Bild rekao da je vazdušni prostor iznad aerodroma zatvoren u 20.20 sati, nakon čega ništa nije radilo najmanje 45 minuta a nekoliko letova je preusmereno ka Drezdenu i Lajpcigu.

- Vazdušni prostor je ponovo otvoren od 21.05 - kazao je portparol.

Zbog upozorenja na dron najmanje dva aviona su preusmerena ka Drezdenu a najmanje tri prema Lajpcigu.

Pilot aviona koji je preusmeren ka Lajpcigu navodno je čak pomenuo tri viđenja drona, što je za Bild izjavio jedan putnik.

Nekoliko aviona koji su leteli ka aerodromu u Berlinu moralo je večeras nakratko da promeni kurs.

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