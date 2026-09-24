AERODROM U BERLINU ZATVOREN NA 45 MINUTA: Izdato hitno upozorenje
AERODROM Berlin Brandenburg bio je sinoć zatvoren na 45 minuta, zbog upozorenja na dron koji je primećen na severnoj pisti aerodroma u 20.00 sati, izjavio je portparol.
Portparol je za Bild rekao da je vazdušni prostor iznad aerodroma zatvoren u 20.20 sati, nakon čega ništa nije radilo najmanje 45 minuta a nekoliko letova je preusmereno ka Drezdenu i Lajpcigu.
- Vazdušni prostor je ponovo otvoren od 21.05 - kazao je portparol.
Zbog upozorenja na dron najmanje dva aviona su preusmerena ka Drezdenu a najmanje tri prema Lajpcigu.
Pilot aviona koji je preusmeren ka Lajpcigu navodno je čak pomenuo tri viđenja drona, što je za Bild izjavio jedan putnik.
Nekoliko aviona koji su leteli ka aerodromu u Berlinu moralo je večeras nakratko da promeni kurs.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
NATO upozorava: Putin postaje sve neoprezniji i spremniji da prihvati rizik
2026-09-23 12:17:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)