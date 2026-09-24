VUČIĆ O KOMENTARIMA DA EVROPA OKREĐE LEĐA SRBIJI: "Šta je tu novost? To slušam već 12 godina"

NA PITANjE o slučajnom susretu sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i komentarima da Evropa okreće leđa Srbiji, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da takve izjave "sluša već 12 godina", kao i da to nije ništa novo.

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- To slušam 12 godina. Šta je tu novost, nisam nikad čuo ništa novo i inventivno. Majstori su kad se priča o besmislenom šetanju i trčanju, a o politici ne znaju šta bi rekli. Ovde sam se video sa bar 100 ljudi koje nisam planirao da sretnem. Zamislite, susreo sam se sa Ursulom fon der Lajen. Mene zanima šta misle građani Srbije, mene uopšte ne interesuje ko šta misli sa strane. Vodim politiku u skldu sa interesim Srbije, nismo velesila da udaramo po svima. Mala smo zemlja, ali možemo biti ponositi i dostojanstveni, da čuvamo obraz naše nacije. Da im kažem daj mi majstore da okrećem ja te pedale, pošto se o ovome u UN ništa ne razumeš. Slušao sam i čuo mnogo gore poruke ovde, ali o tome ću u nedelju - kaže on.

- Gas je čista energija, prihvaćena od EU. Sve poludelo u našoj zemlji, nuklearna energija i gas najčistija.