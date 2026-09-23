"U SRBIJI SE NA VLAST DOLAZI GLASOVIMA GRAĐANA" Snažna poruka Vučića: Volim ovu zemlju, volim naše ljude (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić oglasio se video porukom na svom Instagram nalogu i poslao snažnu poruku.

Foto: Instagram/avucic

- Svako bira svoj put. Volim ovu zemlju, volim naše ljude, ali sam ponosan na činjenicu što sam imao dovoljno hrabrosti da se suprotstavim totalitarizmu. U Srbiji se na vlast dolazi glasovima građana. Građani Srbije donose odluku na slobodnim izborima. Građani Srbije biraju svoje predstavnike, a ne neko drugi - poručio je predsednik Srbije.



Vučić se obraća na Generalnoj skupštini UN u Njujorku

Podsetimo, predsednik Vučić govoriće danas na Generalnoj debati u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Vučić je najavio da će u obraćanju govoriti o brojnim nepravdama i neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama.

- Za mene je najvažnije da koliko - toliko može da se čuje i vidi da zastupam interese Srbije, govoriću o brojnim nepravdama, stvarnim nepravdama, neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema našoj zemlji u prethodnim decenijama - rekao je Vučić u Njujorku.

Dodao je da će govoriti o opredeljenju Srbije, iako su mnogi mislili da su je uništili ili da će je uništiti.

- Govoriću o tome da će Srbija da nastavi da se razvija, da nastavi da napreduje i verujem da imamo ogromnu šansu da to uradimo - rekao je Vučić.

Naveo je da će u predstojećem obraćanju na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, kao i svaki put, ukazati na poziciju Srbije, koja je, kako je istakao, "na evropskom putu, ali koja pripada i, po raznim parametrima, globalnom jugu, i koja je bliska i sa afričkim i azijskim zemljama".

- Da govorim o našoj poziciji, ali da govorim i o svim prevarama kroz koje smo prošli u prethodnih ne 15, već 30 i 35 godina, o lažnim principima, dvoličju, dvostrukom moralu, o svemu tome kako i na koji način su nam objašnjavali kako je potrebno da se isporuče naši ljudi Haškom tribunalu, a onda teče med i mleko i cveta cveće. Onda smo ih isporučivali, otprilike, u džakovima, a dobili smo ništa. Potpisivali smo brojne sporazume i svaki sporazum koji smo potpisali su prekršili i oni koji su bili garanti toga, a ne samo neka druga strana u regionu - naveo je predsednik Srbije.

Prema njegovim rečima, biće mnogo toga da se kaže što će ljudi da prepoznaju u današnjem svetu i što će razumeti.