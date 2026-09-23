Fudbal

VELIKO PRIZNANJE ZA MILOŠA MILANOVIĆA; Ćupričanin među sudijama Svetskog prvenstva u Kataru

Зорана Рашић
Zorana Rašić

23. 09. 2026. u 23:01

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FUDBALSKI arbitar iz Ćuprije Miloš Milanović (33) biće jedan od 27 glavnih sudija na Svetskom prvenstvu za mlade do 17 godina koje će se od 19. do 13. decembra održati u Kataru.

ВЕЛИКО ПРИЗНАЊЕ ЗА МИЛОША МИЛАНОВИЋА; Ћупричанин међу судијама Светског првенства у Катару

Foto: Kanal M

Milanović se nalazi na spisku sudija koji je odredila Sudijska komisija FIFA, a  u njegovom sudijskom timu biće pomoćnici Milan Pašajlić i Nikola Đorđović.

Mladi Milanović je potpredsednik Sudijske organizacije Fudbalskog saveza Regiona istočne Srbije. Utakmice Superlige Srbije sudi od 2019. godine, a na međunarodnoj sceni je od 2021. godine, gde je sudio utakmice Lige šampiona i Lige konferencije, kao i brojna takmičenja mlađih kategorija.

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