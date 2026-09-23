VELIKO PRIZNANJE ZA MILOŠA MILANOVIĆA; Ćupričanin među sudijama Svetskog prvenstva u Kataru

FUDBALSKI arbitar iz Ćuprije Miloš Milanović (33) biće jedan od 27 glavnih sudija na Svetskom prvenstvu za mlade do 17 godina koje će se od 19. do 13. decembra održati u Kataru.

Foto: Kanal M

Milanović se nalazi na spisku sudija koji je odredila Sudijska komisija FIFA, a u njegovom sudijskom timu biće pomoćnici Milan Pašajlić i Nikola Đorđović.

Mladi Milanović je potpredsednik Sudijske organizacije Fudbalskog saveza Regiona istočne Srbije. Utakmice Superlige Srbije sudi od 2019. godine, a na međunarodnoj sceni je od 2021. godine, gde je sudio utakmice Lige šampiona i Lige konferencije, kao i brojna takmičenja mlađih kategorija.