Težak udarac, zvezda Deportiva dva meseca van terena
Fudbaler Deportiva iz Korunje Pjer-Emerik Obamejang doživeo je povredu desnog kolena i biće podvrgnut operaciji, saopštio je danas španski klub.
Kako se navodi, Obamejang se povredio u nedelju tokom utakmice protiv Betisa.
"Naš fudbaler će u četvrtak biti podvrgnut operaciji desnog kolena u centru u Madridu kako bi se sanirao problem sa lateralnim meniskusom. Napadač Deportiva će biti otpušten iz bolnice kasnije tog dana i vratiće se u Korunju kako bi započeo proces oporavka. Od toka njegovog oporavka zavisiće kada će se vratiti treninzima sa ekipom", poručio je Deportivo.
Španski mediji prenose da se očekuje da će Obamejang odsustvovati sa terena oko dva meseca.
Fudbaler iz Gabona je ovog leta prešao u Deportivo, a na sedam utakmica u španskom prvenstvu zabeležio je pet golova i dve asistencije.
Deportivo se nalazi na sedmom mestu na tabeli španske lige sa 10 bodova, a sledeću utakmicu igraće 11. oktobra protiv Real Sosijedada.
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