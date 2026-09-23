"BICIKLI NE GRADE AUTOPUTEVE I BOLNICE" Brnabić odgovorila Štimcu i Studentskoj listi

POTPRESEDNICA Glavnog odbora Srpske napredne stranke Ana Brnabić izjavila je danas da su Srbiji potrebni stabilnost i razvoj, a ne biciklistički izazovi i istakla da je Studentskoj listi izazov da voze bicikle, pošto, kako je navela, na debatu ne smeju.

Profimedia, Tanjug, društvene mreže

Brnabićeva je, odgovarajući bivšem košarkašu Vladimiru Štimcu koji je predstavnike vlasti pozvao da voze bicikle sa predstavnicima Studentske liste, istakla da vožnja bicikla ne stvara nova radna mesta, ne povećava plate i penzije, ne obezbeđuje gas i naftu.

- Dragi građani, ukoliko želite da Srbiju vode ljudi koji vole da voze bicikle, jašu, šišaju i dinstaju - glasajte za Studentsku listu. A ako želite ljude koji mogu da obezbede stabilnost u teškim vremenima, nastavak rasta plata i penzija, da izgrade nove autoputeve, bolnice i naučno-tehnološke parkove, ljude koji ne beže od dijaloga i debate - glasajte za listu Aleksandar Vučić - Ujedinjena srbija. Izbor je na vama - istakla je Brnabićeva u objavi na mreži X.

Bivši košarkaš Vladimir Štimac prethodno je na društvenoj mreži X naveo da za predstavnike vlasti ima „mali zadatak” i pozvao ih da voze bicikl. Studentska lista organizovala je biciklističku turu pod nazivom "Čuvari Ustava", tokom koje njeni predstavnici voze bicikle po mestima Srbije i predstavljaju svoj plan.

(Tanjug)