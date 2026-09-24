ISTORIJSKI DOGOVOR TURSKE I IRAKA: Ankara vraća vojnu bazu Bašika Bagdadu
TURSKA će prepustiti kontrolu nad svojom vojnom bazom u Bašiki, na severu Iraka, Bagdadu, navodi se u zajedničkom saopštenju.
- U svrhu napretka postignutog ovim bezbednosnim merama koje je sproveo Irak, turske snage će postepeno predati bazu Bašika-Zilkan Saveznoj Vladi Iraka u skladu sa usaglašenim mehanizmom i vremenskim okvirom - dodaje se.
Saopštenje je usledilo nakon sastanka turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana i iračkog premijera Alija al Zaidija na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, prenosi Alsharq Al Awsat.
Ankara i Bagdad su se takođe u sredu dogovorili da "u potpunosti uspostave državni autoritet u Sindžaru i eliminišu prisustvo ilegalnih stranih naoružanih elemenata".
Turska je u decembru 2015. godine osnovala vojnu bazu u Bašiki uz saglasnost autonomnog regiona Irački Kurdistan.
Kako prenose turski mediji, Ankara je u toj bazi rasporedila do 600 vojnika što je izazvalo tenzije sa Bagdadom koji je optužio Ankaru za kršenje svog suvereniteta.
Turska je u prošlosti sprovodila vojne operacije u regionu Sindžar protiv boraca Radničke partije Kurdistana (PKK).
Bagdad je početkom septembra objavio da će Sindžar biti stavljen pod punu nadležnost savezne vlade i njenih bezbednosnih i administrativnih institucija, nakon sporazuma postignutog sa jezidskim naoružanim grupama o predaji oružja državi.
(Alsharq Al Awsat)
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