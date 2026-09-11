SUBVENCIJE ZA 912 MALIŠANA: Podrška roditeljima za boravak dece u privatnim vrtićima u Kraljevu

MLADI, pametni, nasmejani i već ozbiljno zagledani u budućnost. Četvoro srednjoškolaca, na ponos njihovih najmilijih, vratili su se sa dalekog Balija sa medaljama, ali i sa mnogo većim "trofejom" - iskustvom koje će pamtiti celog života. Marko, Ana, Katarina i Lana, podelili su sa "Novostima" svoje impresije i snove, po tradiciji, baš kao i njihovi vršnjaci iz cele Srbije koji su se od početka ove godine okitili sa više od 100 odličja.