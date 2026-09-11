Srbija

SUBVENCIJE ZA 912 MALIŠANA: Podrška roditeljima za boravak dece u privatnim vrtićima u Kraljevu

Goran Ćirović

11. 09. 2026. u 18:41

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Odlukom Gradskog veća i odbornika lokalnog parlamenta, za ukupno 912 dece iz Kraljeva biće obezbeđena sredstva iz gradskog budžeta namenjenh subvencionisanju boravka u privatnim predškolskim ustanovama tokom aktuelne školske godine.

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 912 МАЛИШАНА: Подршка родитељима за боравак деце у приватним вртићима у Краљеву

G.Šljivić

Prema ovoj odluci, za prvo i drugo dete u porodici roditeljima će mesečno biti obezbeđeno bezmalo 17.340 dinara, dok će za treće i svako naredno dete 24.845 dinara, a iznos subvencije zavisiće i od cene ekonomske usluge u privatnom vrtiću.

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