OPREZ ZBOG DIVLJAČI: Put Bela Crkva – Kovin prohodan, ali životinje i dalje beže od požara

SAOBRAĆAJ na putu Bela Crkva – Kovin normalizovan je nakon požara u Deliblatskoj peščari, ali nadležni i dalje apeluju na oprez vozača.

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Na deonici, koja prolazi pored tog zaštićenog prirodnog dobra, prisutan je veći broj divljači, koja je pobegla iz opožarenih područja, te se može dogoditi da izleti na put, naročito u sumrak i noću.

Zato se savetuje smanjenje brzine i poštovanje signalizacije, koja upozorava na opasnost od divljači na putu.

Ovaj put je, inače, zbog razornog požara bio zatvoren za saobraćaj od 8. do 30. avgusta.