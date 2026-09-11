OPREZ ZBOG DIVLJAČI: Put Bela Crkva – Kovin prohodan, ali životinje i dalje beže od požara
SAOBRAĆAJ na putu Bela Crkva – Kovin normalizovan je nakon požara u Deliblatskoj peščari, ali nadležni i dalje apeluju na oprez vozača.
Na deonici, koja prolazi pored tog zaštićenog prirodnog dobra, prisutan je veći broj divljači, koja je pobegla iz opožarenih područja, te se može dogoditi da izleti na put, naročito u sumrak i noću.
Zato se savetuje smanjenje brzine i poštovanje signalizacije, koja upozorava na opasnost od divljači na putu.
Ovaj put je, inače, zbog razornog požara bio zatvoren za saobraćaj od 8. do 30. avgusta.
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