IZLOŽBA POSVEĆENA KRALJU MILANU: Dragocena svedočanstva o jednom od najznačajnijih perioda srpske istorije

U leskovačkom Narodnom muzeju priređena je izložba posvećena Milanu Obrenoviću, prvom kralju novovekovne srpske države, na kojoj su predstavljeni predmeti iz perioda njegove vladavine, kao i model spomenika koji će Leskovčani, naredne godine, podići ovom vladaru, a povodom 150 godina oslobođenja južne Srbije od Osmanlija.

I. Mitić

U izložbenom prostoru originalalni mundir kralja Milana, venac koji je dobio od Udruženja za oslobođenje južne Srbije, naoružanje iz srpsko-turskih ratova, novac, spomenice, medalje, odlikovanja i ukazi. Među ordenima ustanovljenim za vreme dinastije Obrenović je i Takovski krst prvog reda, koji je pripadao generalu Đuri Horvatoviću, čiji potomci i danas žive u Leskovcu, kao i orden Belog orla prvog reda koji je, za zasluge, dobio nemački kancelar fon Bilov.

I. Mitić

- Od oružja mogu se videti ruske puške, vinčesterka zaplenjena od osmanske vojske, kubure odnosno oružje za koje se veruje da je vezano za srpsku revoluciju i prvu polovinu 19. veka, ali na osnovu podataka koje imamo narodni ustanici, koji su prvi ušli u Leskovac 24. decembra 1877. godine, u rukama su držali baš takvo oružje, staro po šest i sedam decenija – priča nam istoričar Vladimir Petković, kustos leskovačkog muzeja i jedan od autora izložbe.

On naglašava veliki doprinos kralja Milana razvoju Leskovca posle oslobođenja kada su postavljeni temelji budućeg srpskog Mančestara. Uprkos zamerkama zbog njegovog načina života, karaktera, odnosa prema kraljici Nataliji i sinu Aleksandru, istorijski podaci govore o tome da je kralj Milan bio poštovan i voljen, jer je tokom svoje vladavine Srbiju priključio modernim zemljama Evrope.

I. Mitić

- Ovom izložbom ulazimo u obeležavanje veoma važnog jubileja – 150 godina oslobođenja južnih krajeva Srbije od Turaka. Tim povodom u centru Leskovca, u gradskom parku, podižemo spomenik kralju Milanu, a na izložbi je predstavljen i njegov model, čije je autor akademski vajar Zoran Ivanović. Biće to trajni znak sećanja na vladara i vreme u kojem je naš grad oslobođen, započevši svoju novu istorijsku epohu – ističe Nebojša Dimitrijević, kooautor izložbe i direktor Narodnog muzeja u Leskovcu.

On je naglasio podršku Istorijskog muzeja Srbije i Marka Milojevića, kolekcionara iz Niša, koji je leskovačkom muzeju pozajmio veoma retke i vredne predmete iz svoje kolekcije.

POSMRTNA REČ

O tome kako su Leskovčani doživljavali kralja Milana govori i reprint izdanje posmrtne reči koje je, pred vernicima u Sabornoj crkvi, izgovorio prota Stevan Komnenović.

- Kakav venac slave, svešteničkim rečima, da ti spletem u trenutku kad tvoji, vazda odani, građani leskovački, koje si vavek žarko ljubio, suze prolevaju u onom istom hramu koga si hrabrom mišicom svojom od nekrštenih oslobodio – samo je deo ovog nekrologa, punog hvalospeva, koji se prvi put pojavljuje u javnosti.