PUTNICI JOŠ MALO DA SE STRPE: Vršac posle godinu i po dana dobija novi javni gradski i prigradski prevoz
NOVI javni gradski i prigradski prevoz putnika u Vršcu uskoro bi trebalo da počne da saobraća, a obavljaće ga novoformirani konzorcijum kompanija „Pantransport“ iz Pančeva i „Alenik SDN“ iz Vršca, kao jedini ponuđači na tenderu.
Oni će taj posao raditi u narednih 20 godina, na osnovu ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa elementima koncesije, koji podrazumeva da lokalna samouprava kontroliše standarde i cenu prevoza, a privatnik nabavlja savremene autobuse i logistiku.
Novi sistem javnog prevoza imaće deset osnovnih linija, koje će povezati sva vršačka sela sa različitim delovima grada. To znači da se prigradske linije neće završavati samim ulaskom u Vršac, već će nastaviti da funkcionišu kao gradski prevoz, i to tokom cele godine, bez obzira na praznike i školske raspuste.
Ugovorom je predviđeno da prevoznik u narednih godinu dana nabavi 12 novih vozila, koja će ispunjavati minimum EURO 6 standad. Svi autobusi i minibusevi imaće GPS, video-nadzor, internet, elektronsku naplatu karata i sistem za automatsko brojanje putinka, a biće prilagođeni i osobama sa invaliditetom. Nakon deset godina, prevoznik je dužan da ceo vozni park zanovi.
Što se tiče povlašćenog prevoza, lokalna samouprava će obezbediti besplatne karte za penzionere, učenike osnovnih i srednjih škola, decu do šest godina, trudnice i porodilje do navršene prve godine deteta.
Takođe, Grad u narednih godinu dana treba da uredi i 138 autobuskih stajališta u gradu i svim selima.
Uspostavljanjem novog javnog prevoza, konačno će biti rešen gorući problem u Vršcu, s obzirom na to da su stanovnici 20 od ukupno 22 tamošnja sela, već godinu i po dana bukvalno odsečeni od sveta, otkako je nekadašnji linijski autobuski prevoznik STUP „Vršac“ a.d. prestao da saobraća, jer je otišao u stečaj.
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