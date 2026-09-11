Srbija

Osmi Festival imitacije osuđenih lica „Tajna“

В.Н.

11. 09. 2026. u 12:09

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Na ekonomiji Okružnog zatvora u Smederevu održan je osmi Festival imitacije osuđenih lica „Tajna“ iz svih kazneno-popravnih ustanova u Srbiji.

Осми Фестивал имитације осуђених лица „Тајна“

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Događaju je prisustvovao ministar pravde Nenad Vujić i upravnik zatvora Goran Pavlović.

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Obrazovne, kulturne i sportske aktivnosti spadaju u jedan od najvažnijih segmenata funkcionisanja svake penalne ustanove i deo su programa reintegracije osuđenih lica u društvenu zajednicu, poruĉuju iz ove ustanove.

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Printskrin

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