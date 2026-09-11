Osmi Festival imitacije osuđenih lica „Tajna“
Na ekonomiji Okružnog zatvora u Smederevu održan je osmi Festival imitacije osuđenih lica „Tajna“ iz svih kazneno-popravnih ustanova u Srbiji.
Događaju je prisustvovao ministar pravde Nenad Vujić i upravnik zatvora Goran Pavlović.
Obrazovne, kulturne i sportske aktivnosti spadaju u jedan od najvažnijih segmenata funkcionisanja svake penalne ustanove i deo su programa reintegracije osuđenih lica u društvenu zajednicu, poruĉuju iz ove ustanove.
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