Srbija

POGODNOSTI ZA PUTNIKE U BELOJ CRKVI: Besplatan prevoz za đake i starije od 65 godina

Јелена Баљак
Jelena Baljak

11. 09. 2026. u 16:15

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

OPŠTINA Bela Crkva i ove godine je obezbedila besplatan prevoz za učenike osnovnih i srednjih škola sa svoje teritorije, kao i za sve građane starije od 65 godina.

ПОГОДНОСТИ ЗА ПУТНИКЕ У БЕЛОЈ ЦРКВИ: Бесплатан превоз за ђаке и старије од 65 година

Foto: J.Baljak

Prevoz obavlja DJUP „Belocrkvanska jezera“, koje besplatno prevozi i decu sa invaliditetom i smetnjama u razvoju do škole „Jelena Varjaški“ u Vršcu.

Reč je o utvrđenim linijama unutar same opštine.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Šta nam dubina može reći o vodi i o nama?

Šta nam dubina može reći o vodi i o nama?