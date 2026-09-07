GORNJA BORINA, PODNO GUČEVA: Veliko osvećenje hrama Svetoga Ave Ćelijskog
U Gornjoj Borini, podno Gučeva, nadomak Loznice, obavljeno je veliko osvećenje prelepog hrama posvećenog Svetom Avi Ćelijskom (dr Justin Popović), koje je učinio episkop šabački Jerotej, sa sveštenstvom iz Jadra.
Ovoj velikoj crkvenoj, narodnoj i duhovnoj radosti prisustvovali su mnogi vernici, ne samo iz tog i okolnih sela, već i iz raznih krajeva Srbije, Republike Srpske i rasejanja. Posle osvećenja priređen je bogat kulturno umetnički program, uz prijatno saborovanje ljudi i radovanje još jednom hramu Srpske pravoslavne crkve. Očinske čestitke što su dobili novu, lepu svetinju, na gotovo božanstvenom mestu uputio je, uz druge prigodne reči, vladika Jerotej.
Crkva je bila prepuna vernika, pa ih je nekoliko puta više pratilo čin osvećenja preko video bima zašto su se potrudili ovdašnji domaćini zajedno sa omiljenim im sveštenikom Slobodanom Krstićem, uz tradicionalno gostoprimstvo Jadrana.
- Otac Justin je govorio da je Crkva parče neba na zemlji, a ova, i po spoljnoj i unutrašnjoj lepoti, i kraju gde je podignuta je upravo to - kaže srećan meštanin Željko Maksić u čemu je saglasni i njegovi rođaci Rade Maksić, Zoran Ljubinković i veliki crkveni dobrotvor Zoran Zoka Marković.
Uvaženi su svi dobrotvori svetinje, čija je izgradnja počela pre desetak godina, od kojih najveći Milutin Perić, kum pomenutih Maksića, nažalost, nije dočekao ovaj dan, ali jeste njegova sestra, velika dobrotvora.
Uz radost, vernici su listom pričali da je najvažnije da je hram građen sa puno ljubavi, uz želju da tako služi vazda, a prva krštenja i venčanja već su zakazana.
Novom hramu se, pored ostalih, radova čuveni meštanin, jedan od najuglednijih ekonomskih stručnjaka u Srbiji, Slavko Kojić, čija je familija vazda bila pobožan, kao i Jovica Kojić sa porodicom, Milojko Pero Mićić, jedan od najcenjenijih šumarskih inženjera u Srbiji i nekadašnjoj SFRJ.
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