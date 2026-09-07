POČELA BERBA SUNCOKRETA U POMORAVLJU: Prvi prinosi "skinuti" u jagodinskom Končarevu

POČELA je žetva suncokreta u Pomoravlju. Prvi prinosi su zadovoljavajući, ali je neizvesno kakav će biti rod kukuruza zbog izuzetno jake suše i procenjuje se da će ga biti manje nego lane.

FOTO: Privatna arhiva

U jagodinskom selu Konačerevu tokom protekloh vikenda počela je žetva suncokreta na imanjima vrednih domaćina. Na svojoj njivi, zatekao se i Dalibor Marković Palma,potpredsednik Jedinstvene Srbije, koji je i sam seo u kombi da vrši:

- Prinos je zadovoljavajući, od 3.800 - 3.900 po hektaru. Mi poljoprivredni proizvođači smo zadovoljni. Moja porodica i ja se odavnina bavimo poljoprivredom. To je tradicija u mojoj porodici i prenosi se sa kolena na koleno.

FOTO: Privatna arhiva

Prema rečima Markovića poljoprivrednici očekuju slabiji prinos kukuruza zbog vremenskih prilika:

- Mislim da će kukuruz negde oko 50 odsto manje roditi nego što je planirano. Svaki poljoprivrednik će imati štetu zbog toga. Siguran sam da će država naći rešenje da se ta šteta nekako nadoknadi. Jer, svakog poljoprivrednika interesuje da živi od svog rada, da izdržava porodicu, da kupi traktor, sejačicu, plugove, neku novu radnu mašinu...Poljoprivrednici hrane Srbiju i zato je važno da njihvo rad bude podržan i adekvatno nagrađen.

FOTO: Privatna arhiva

Marković je istakao da su državne subvencije važne kako bi poljoprivrednici mogli da obnove mehanizaciju što doprinosi i boljem rodu. Za poljoprivrednike je važno da imaju sigurnu cenu i tržište za svoje proizvode, odnosno zagarantovan otkup.