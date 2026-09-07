POČELA BERBA SUNCOKRETA U POMORAVLJU: Prvi prinosi "skinuti" u jagodinskom Končarevu
POČELA je žetva suncokreta u Pomoravlju. Prvi prinosi su zadovoljavajući, ali je neizvesno kakav će biti rod kukuruza zbog izuzetno jake suše i procenjuje se da će ga biti manje nego lane.
U jagodinskom selu Konačerevu tokom protekloh vikenda počela je žetva suncokreta na imanjima vrednih domaćina. Na svojoj njivi, zatekao se i Dalibor Marković Palma,potpredsednik Jedinstvene Srbije, koji je i sam seo u kombi da vrši:
- Prinos je zadovoljavajući, od 3.800 - 3.900 po hektaru. Mi poljoprivredni proizvođači smo zadovoljni. Moja porodica i ja se odavnina bavimo poljoprivredom. To je tradicija u mojoj porodici i prenosi se sa kolena na koleno.
Prema rečima Markovića poljoprivrednici očekuju slabiji prinos kukuruza zbog vremenskih prilika:
- Mislim da će kukuruz negde oko 50 odsto manje roditi nego što je planirano. Svaki poljoprivrednik će imati štetu zbog toga. Siguran sam da će država naći rešenje da se ta šteta nekako nadoknadi. Jer, svakog poljoprivrednika interesuje da živi od svog rada, da izdržava porodicu, da kupi traktor, sejačicu, plugove, neku novu radnu mašinu...Poljoprivrednici hrane Srbiju i zato je važno da njihvo rad bude podržan i adekvatno nagrađen.
Marković je istakao da su državne subvencije važne kako bi poljoprivrednici mogli da obnove mehanizaciju što doprinosi i boljem rodu. Za poljoprivrednike je važno da imaju sigurnu cenu i tržište za svoje proizvode, odnosno zagarantovan otkup.
Preporučujemo
BESPLATNO KOD DERMATOLOGA: U Alibunaru organizuju preventivne preglede 20. septembra
07. 09. 2026. u 17:24
SEĆANjE NA HEROJE: U Vranju obeležen Dan oslobođenja u Drugom svetskom ratu
07. 09. 2026. u 17:12
GORNjA BORINA, PODNO GUČEVA: Veliko osvećenje hrama Svetoga Ave Ćelijskog
07. 09. 2026. u 14:33
SISTEMSKO SUZBIJANjE KRPELjA: Akcija na parkovskim površinama u Kraljevu
07. 09. 2026. u 12:47
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
Pao poljubac Duška i Karleuše: Izgovorio najemotivnije priznanje - pevačica nije zadržala suze (Foto)
JELENA Karleuša i Duško Tošić ponovo su privukli pažnju na velikoj proslavi rođendana svojih ćerki Atine i Nike. Bivši supružnici tokom večeri bili su veoma prisni, a poseban trenutak dogodio se kada su razmenili poljubac, što je dodatno podgrejalo priče o njihovom odnosu nakon turbulentnog perioda.
07. 09. 2026. u 08:35
Komentari (0)