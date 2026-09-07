SEĆANJE NA HEROJE: U Vranju obeležen Dan oslobođenja u Drugom svetskom ratu

Nizom aktivnosti danas je u Vranju obeležen Dana oslobođenja u Drugom svetskom ratu, dok su dan ranije venci polagani u Vranjskoj Banji.

Foto: J.S.

Najpre je u jutarnjim satima gradonačelnik dr Slobodan Milenković sa saradnicima, priredio prijem za predstavnike Gradske organizacije SUBNOR-a. Čestitajući 7. septembar, gradonačelnik je istakao da predstavnici SUBNOR-a na najbolji način neguju tradiciju i sećanje na narodnooslobodilačku borbu u Drugom svetskom ratu.

Obeležavanje ovog značajnog datuma u istoriji grada, nastavljeno je polaganjem venaca i cveća na platou ispred Spomenika revoluciji. Kako se čulo prema podacima, u borbama za oslobođenje učestvovalo je 12.000 boraca, a 954 njih su poginula. U bugarske logore internirano je oko 4.000 Vranjanaca.

Povodom 7. septembra, Dana oslobođenja Vranja u Drugom svetskom ratu održana je svečana sednica Skupštine grada. Prisutnima se obratila predsednica Skupštine grada Zorica Jović, koja je podsetila da je Drugi svetski rat bio jedan od najtragičnijih razdoblja u istoriji sveta.

- Dužni smo da svoju državu čuvamo s ponosom i dostojanstvom. Da je gradimo i razvijamo, svesni da je njen napredak naša zajednička odgovornost - zaključila je predsednica, nakon govora o istoriji sukoba u svetu, sa posebnim osvrtom na ratna dešavanja u ovom kraju.

U kulturno umetničkom programu svečane sednice učestvovali su učenica Gimnazije "Iva Ilić" i hor Muzičke škole "Stevan Mokranjac", pod vođstvom Aleksandre Savić.

Dan ranije, upruličeno je polaganje venaca povodom 82. godišnjica od oslobođenja ovog jedine gradske opštine Vranjske Banje. Na skupu je govorio Dragan Sentić, predsednik opštine Vranjska Banja.

- Danas, kada gledamo napred, naša odgovornost prema onima kojima odajemo počast ogleda se u tome da gradimo Vranjsku Banju, u kojoj će ljudi želeti da žive, rade, stvaraju i podižu svoje porodice. Mir treba da bude najveća vrednost, sloboda najveća odgovornost, a Vranjska Banja mesto koje će svojim razvojem potvrditi da žrtva naših predaka nije bila uzaludna - istakao je Dragan Sentić.

Vence i cveće na Spomenik palim borcima položili su brojni pojedinci i delegacije.

Uskoro opširnije