BESPLATNO KOD DERMATOLOGA: U Alibunaru organizuju preventivne preglede 20. septembra
DOM zdravlja Alibunar organizuje besplatne preventivne preglede kod dermatologa, u nedelju, 20. septembra, od 11 do 17 časova.
Zainteresovani pacijenti treba da se jave izabranom lekaru za više informacija, a pravo na pregled imaće i pacijenti bez zdravstvenog osiguranja.
U saradnji sa lokalnom samoupravom, biće obezbeđen i prevoz za stanovnike okolnih sela, koji nemaju sopstveni prevoz. Oni više informacija treba da potraže u svojim seoskim ambulantama.
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