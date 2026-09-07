BESPLATNO KOD DERMATOLOGA: U Alibunaru organizuju preventivne preglede 20. septembra

DOM zdravlja Alibunar organizuje besplatne preventivne preglede kod dermatologa, u nedelju, 20. septembra, od 11 do 17 časova.

Foto: Opština Alibunar

Zainteresovani pacijenti treba da se jave izabranom lekaru za više informacija, a pravo na pregled imaće i pacijenti bez zdravstvenog osiguranja.

U saradnji sa lokalnom samoupravom, biće obezbeđen i prevoz za stanovnike okolnih sela, koji nemaju sopstveni prevoz. Oni više informacija treba da potraže u svojim seoskim ambulantama.