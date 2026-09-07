Srbija

BESPLATNO KOD DERMATOLOGA: U Alibunaru organizuju preventivne preglede 20. septembra

Јелена Баљак
Jelena Baljak

07. 09. 2026. u 17:24

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DOM zdravlja Alibunar organizuje besplatne preventivne preglede kod dermatologa, u nedelju, 20. septembra, od 11 do 17 časova.

БЕСПЛАТНО КОД ДЕРМАТОЛОГА: У Алибунару организују превентивне прегледе 20. септембра

Foto: Opština Alibunar

Zainteresovani pacijenti treba da se jave izabranom lekaru za više informacija, a pravo na pregled imaće i pacijenti bez zdravstvenog osiguranja.

U saradnji sa lokalnom samoupravom, biće obezbeđen i prevoz za stanovnike okolnih sela, koji nemaju sopstveni prevoz. Oni više informacija treba da potraže u svojim seoskim ambulantama.

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