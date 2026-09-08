Srbija

Stručnjak i čovek za nezaborav: Upokojio se Zoran Milovanović

Владимир Митрић
Vladimir Mitrić

08. 09. 2026. u 08:47

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U porodičnoj kući u Voćnjaku kod Loznice sinoć se, iznenada, upokojio Zoran Milovanović (52), diplomirani agroekonomista, koji je više od pet godina bio na čelu Filijale Nacionalne službe zapošljavanja kao jedan od najboljih rukovodilaca i stručnjaka, ne samo u Nacionalnoj službi zapošljavanja.

Стручњак и човек за незаборав: Упокојио се Зоран Миловановић

V Mitrić

U njegovo vreme rukovođenja, zahvaljujući merama države, koje je filijala sa njim na čelu podržavala stručno, posvećeno, odgovorno i savesno zabeležen je najveći broj zapošljavanja i najmanji broj nezaposlenih u poslednjih pola veka.

Bio je cenjen u čitavom kraju, koji pokriva filijala i mnogo godina ranije nego što je postao direktor. Slovio je za obrazovanog, kulturnog, dragog i omiljenog čoveka.

Bio je jako vezan za svoju divnu porodicu kao i supruga, sin i kćerka za njega. Ostaće zapamćen i kao sjajan sin, brat, rođak, komšija, kolega, kum, sugrađanin...

Zorana oplakuje čitav kraj kao čoveka za nezaborav.


 

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