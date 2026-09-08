Stručnjak i čovek za nezaborav: Upokojio se Zoran Milovanović

U njegovo vreme rukovođenja, zahvaljujući merama države, koje je filijala sa njim na čelu podržavala stručno, posvećeno, odgovorno i savesno zabeležen je najveći broj zapošljavanja i najmanji broj nezaposlenih u poslednjih pola veka.

Bio je cenjen u čitavom kraju, koji pokriva filijala i mnogo godina ranije nego što je postao direktor. Slovio je za obrazovanog, kulturnog, dragog i omiljenog čoveka.

Bio je jako vezan za svoju divnu porodicu kao i supruga, sin i kćerka za njega. Ostaće zapamćen i kao sjajan sin, brat, rođak, komšija, kolega, kum, sugrađanin...

Zorana oplakuje čitav kraj kao čoveka za nezaborav.



