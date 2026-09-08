Stručnjak i čovek za nezaborav: Upokojio se Zoran Milovanović
U porodičnoj kući u Voćnjaku kod Loznice sinoć se, iznenada, upokojio Zoran Milovanović (52), diplomirani agroekonomista, koji je više od pet godina bio na čelu Filijale Nacionalne službe zapošljavanja kao jedan od najboljih rukovodilaca i stručnjaka, ne samo u Nacionalnoj službi zapošljavanja.
U njegovo vreme rukovođenja, zahvaljujući merama države, koje je filijala sa njim na čelu podržavala stručno, posvećeno, odgovorno i savesno zabeležen je najveći broj zapošljavanja i najmanji broj nezaposlenih u poslednjih pola veka.
Bio je cenjen u čitavom kraju, koji pokriva filijala i mnogo godina ranije nego što je postao direktor. Slovio je za obrazovanog, kulturnog, dragog i omiljenog čoveka.
Bio je jako vezan za svoju divnu porodicu kao i supruga, sin i kćerka za njega. Ostaće zapamćen i kao sjajan sin, brat, rođak, komšija, kolega, kum, sugrađanin...
Zorana oplakuje čitav kraj kao čoveka za nezaborav.
Preporučujemo
PRSKAJU KANALE OKO VRŠCA: Suzbijanje larvi komaraca iz aviona 10. septembra
08. 09. 2026. u 17:53
I MEŠTANI SE BORE PROTIV VATRENE STIHIJE: Požar kod Vladičinog Hana, sve ekipe na terenu
08. 09. 2026. u 17:44
DRUŽENjE SA PENZIONERIMA: Podrška od države i grada Vranja
08. 09. 2026. u 17:20
BOJEVO GAĐANjE KOD VRŠCA: Od 10. septembra do 2. novembra ne idite oko Velikog kamenoloma
08. 09. 2026. u 17:19
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
Oglasio se Orban: "Pripremite se. Ovo je tek početak!"
ČESTITAM Alis Vajdel, Ulrihu Zigmundu i celom AfD-u na njihovoj uverljivoj pobedi, napisao je Orban.
08. 09. 2026. u 08:22
Komentari (0)