Srbija

ZA ANĐELINU REHABILITACIJU: Akcija "Humanitarni ponedeljak" na novosadskom Štrandu

Ljiljana Preradović

04. 09. 2026. u 13:40

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AKCIJA "Humanitarni ponedeljak" na novosadskom štrandu 7. septembra namenjena je Anđeli Kostić, i tog dana ulaz na plažu se neće naplaćivati, a kartu će zameniti dobrovoljni prilozi posetilaca u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima.

ЗА АНЂЕЛИНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ: Акција Хуманитарни понедељак на новосадском Штранду

FOTO: Privatna arhiva

 Kutije u koje će građani moći da prilože pomoć biće postavljene uz kapije Štranda od 8 do 19 časova.

Anđela je rođena 16. jula 2018. godine, i  zbog brojnih zdravstvenih problema i teškog moždanog udara koji je imala pre tri godine,  koji je ostavio razne komplikacije u vidu nemogućnosti sedenja, hodanja, samostalnog disanja, hranjenja i slično,  porodici je potrebna materijalna pomoć, kako bi joj mogli obezbediti dalju rehabilitaciju i sve potrebne specijalističke tretmane.

U akciji prikupljanja sredstava za Janu Radošević, tokom prethodnog ponedeljka, prikupljeno je 85.300 dinara.

Akcija Humanitarni ponedeljak trajaće do kraja septembra.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

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