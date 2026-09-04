ZA ANĐELINU REHABILITACIJU: Akcija "Humanitarni ponedeljak" na novosadskom Štrandu

AKCIJA "Humanitarni ponedeljak" na novosadskom štrandu 7. septembra namenjena je Anđeli Kostić, i tog dana ulaz na plažu se neće naplaćivati, a kartu će zameniti dobrovoljni prilozi posetilaca u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima.

FOTO: Privatna arhiva

Kutije u koje će građani moći da prilože pomoć biće postavljene uz kapije Štranda od 8 do 19 časova.

Anđela je rođena 16. jula 2018. godine, i zbog brojnih zdravstvenih problema i teškog moždanog udara koji je imala pre tri godine, koji je ostavio razne komplikacije u vidu nemogućnosti sedenja, hodanja, samostalnog disanja, hranjenja i slično, porodici je potrebna materijalna pomoć, kako bi joj mogli obezbediti dalju rehabilitaciju i sve potrebne specijalističke tretmane.

U akciji prikupljanja sredstava za Janu Radošević, tokom prethodnog ponedeljka, prikupljeno je 85.300 dinara.

Akcija Humanitarni ponedeljak trajaće do kraja septembra.