Srbija

GORELI HEKTARI BOROVE I MEŠOVITE ŠUME: Lokalizovan požar u Gornjoj Lopušnji kod Vlasotinca

Игор Митић
Igor Mitić

04. 09. 2026. u 12:54

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U ataru sela Gornja Lopušnja, u okolini Vlasotinca, izgorelo je oko pet hektara borove i mešovite šume. Požar je lokalizovan u četvrtak oko 19 sati, posle osmočasovne borbe sa vatrenom stihijom.

ГОРЕЛИ ХЕКТАРИ БОРОВЕ И МЕШОВИТЕ ШУМЕ: Локализован пожар у Горњој Лопушњи код Власотинца

Grad Leskovac/Ilustracija

Osim vatrogasaca-spasilaca iz Vlasotinca, u gašenju požara učestvovale su i njihove kolege iz Leskovca i Bojnika. Oni su, kako nam je rečeno, uspeli da sačuvaju živote i imovinu građana na ovom području. Nije bilo povređenih ljudi niti je vatrom bio zahvaćen neki od objekata.

U gašenju ovog požara, koji se širio velikom brzinom, učestvovali su i meštana Gornje Lopušnje i okolnih mesta, a u koordinaciji od strane nadležnih za reagovanje u ovakvim situacijama. Oni kažu da im posao nije bio ni malo lak, jer je vatru razbuktavao vetar koji je menjao pravac.

Vlasotinački vatrogasci biće na terenu sve dok ne budu potpuno sigurni da neće doći do ponovne pojave vatre odnosno da je ovaj požar ugašen.

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