MASK POKAZAO AUTOMOBIL BUDUĆNOSTI: Robotaksi bez volana stigao na ulice (VIDEO)
Kompanija „Tesla” američkog milijardera Ilona Maska predstavila je danas u Ostinu, u američkoj saveznoj državi Teksas, sportske dvosede bez upravljača - robotaksije „sajberkab” (cybercab).
Sajberkab, koji je predstavljen pred velikim brojem obožavatelja robotaksija i influensera, dodat je postojećim Teslinim robotaksijima, koje su do sada činila terenska vozila (SUV) i „model y”, prenosi Rojters.
Zlatni sajberkab, sa vratima koja se otvaraju prema gore simbolizuje strategiju Ilona Maska, koji je budućnost cele kompanije usmerio na softver za autonomnu vožnju i robotiku.
Njegov takav pristup podigao je vrednost deonica kompanije na 1.4 biliona dolara (1.20 biliona evra), što je više od zajedničke vrednosti nekoliko vodećih svetskih proizvođača automobila.
Samo nekoliko sati nakon predstavljanja u Ostinu, američka Nacionalna uprava za sigurnost saobraćaja na putevima (NHTSA) objavila je da će pokrenuti reviziju oko 1.000 takvih vozila.
Cilj je da se utvrdi na koji je način kompanija Tesla zaključila da su vozila usklađena sa saveznim sigurnosnim propisima.
(Politika onlajn)
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