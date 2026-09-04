"ODMAH MI JE PRIZNAO DA NE SMEM DA IGRAM!" Bivši igrač Vojvodine izneo "prljav veš" iz novosadskog kluba

Nekadašnji fudbaler Vojvodine, Uroš Nikolić, u nesvakidašnjem intervjuu za Mozzart sport izneo je neke čudne stvari koje su mu se događale dok je bio član "stare dame".

Foto: Maksim Konstantinov / Zuma Press / Profimedia

Žao je što nije dao više „staroj dami“, ali pomisao na belo-crvene u njemu budi loša osećanja. Pogotovo kada se seti nebrojenih neuspešnih pokušaja da napusti ekipu.

„Ušao sam sa klupe protiv Spartaka u septembru prošle godine. Bilo je 1:1, pa smo ih razvalili i dobili 3:1. Zbiljić nije hteo da idem. Slao mi je srca iz lože i pravio meksičke talase. Onda me je protiv Železničara Tanjga brže-bolje ostavio na klupi. Rekao sam mu da ćemo izgubiti, nije mi verovao. Poslao me je na zagrevanje tek kad su oni dali gol. Tada sam video da se stvari neće promeniti, jer se startnih 11 zna unapred. Samo oni znaju zašto pojedinci moraju da igraju čak i kada ne prave razliku“, rekao je 32-godišnjak za Mozzartsport.

Otkrio je ofanzivni vezista i da ljudi iz kluba nisu održali reč koju su mu dali u vezi sa promenom sredine.

„Možda je to neki vid osvete, jer sam jedini tražio da idem – iz porodičnih razloga. Stigle su ponude, ali prekršili su obećanje i nisu me pustili. Onda sam se uhvatio za koleno i nisam hteo da igram četiri meseca, da bi me posle odlaska Bandovića sklonili. Nisam bio suspendovan, ali su okrivili mene i Vukana Savićevića. Samo je Uroš Nikolić trčao krugove oko SC ‘Vujadin Boškov’. Znam zašto je tako, od moje komisije nisu ništa uzeli, niti su dobili nešto od mene na ruke“.

Potom je na klupu seo Nenad Lalatović i Nikoliću navodno priznao nešto neverovatno.

„Odmah mi je priznao da su mu rekli da ne smem da igram, a on je izjavio da ću mu igrati svaku utakmicu. Dao sam mu ruku i rekao da ću odigrati do zime, a onda želim da idem. Kada je došao prelazni rok, ponovo me nisu pustili“.

Rekao je Uroš i da mu je Ranko Popović rekao da „zaslužuje da igra svaku, ali da danas ne igra iz drugih razloga“. Od Miroslava Tanjge čuo je „dobili smo poslednje tri utakmice, pa ne mogu da menjam sastav“. Naspram svih, jedan čovek mu je apsolutni favorit u ulozi stratega.

„Najveća greška Vojvodine je brza smena Milana Rastavca. Tada sam počeo da se pitam, da li je ova priča neka za**bancija? Da je Pep Gvardiola bio trener, Voša bi tada bila peta na tabeli – takvo je bilo stanje. Da je Mima ostao i da su mu dali dva prelazna roka da dovede igrače za svoj sistem, Voša bi sada sigurno igrala ligašku fazu u Evropi“.