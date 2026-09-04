Srbija

REKONSTRUKCIJA HILANDARSKE ULICE U SVILAJNCU: Zbog radova, u nedelju prekid vodosnabdevanja

Зорана Рашић
Zorana Rašić

04. 09. 2026. u 13:07

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U SVILAJNCU počinju radovi na kompletnoj rekonstrukciji Hilandarske ulice, koja podrazumeva i zamenu dotrajalih azbestnih vodovodnih cevi pre asfaltiranja.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ХИЛАНДАРСКЕ УЛИЦЕ У СВИЛАЈНЦУ: Због радова, у недељу прекид водоснабдевања

Foto: Z. Rašić

Kako je najavljeno,  zbog radova  planiranih za nedelju, 6. septembar, doći će do privremenog prekida vodosnabdevanja od 6 ujutru.

Osim u Hilandarskoj, bez vode  će biti u korisnici u Ulici nosilaca Albanske spomenice, kao i u delovima ulica Braće Jugovića, Braće Protića, Radničke, Karađorđeve i Božidara Joksimovića.

Iz lokalne samouprave podsećaju sugrađane da na vreme obezbede zalihe vode.

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