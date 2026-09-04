REKONSTRUKCIJA HILANDARSKE ULICE U SVILAJNCU: Zbog radova, u nedelju prekid vodosnabdevanja

U SVILAJNCU počinju radovi na kompletnoj rekonstrukciji Hilandarske ulice, koja podrazumeva i zamenu dotrajalih azbestnih vodovodnih cevi pre asfaltiranja.

Foto: Z. Rašić

Kako je najavljeno, zbog radova planiranih za nedelju, 6. septembar, doći će do privremenog prekida vodosnabdevanja od 6 ujutru.

Osim u Hilandarskoj, bez vode će biti u korisnici u Ulici nosilaca Albanske spomenice, kao i u delovima ulica Braće Jugovića, Braće Protića, Radničke, Karađorđeve i Božidara Joksimovića.

Iz lokalne samouprave podsećaju sugrađane da na vreme obezbede zalihe vode.