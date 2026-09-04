Srbija

PREMINUO DEJAN TANIĆ (60): Istorijski arhiv u Jagodini ostao bez vrsnog stručnjaka

Зорана Рашић
Zorana Rašić

04. 09. 2026. u 13:31

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JAGODINSKI Istorijski arhiv „Srednje Pomoravlje“ saopštio je da je iznenada preminuo njihov kolega, istoričar i arhivski savetnik Dejan Tanić (60), njihov dugogodišnji radnik.

ПРЕМИНУО ДЕЈАН ТАНИЋ (60): Историјски архив у Јагодини остао без врсног стручњака

Foto: Fejsbuk/Istorijski arhiv "Srednje Pomoravlje" Jagodina

- Dejan Tanić je radio u Istorijskom arhivu od 1992. godine i više od tri decenije svog profesionalnog života posvetio je arhivskoj struci, istoriografiji i kulturnom životu Jagodine i šireg Pomoravlja. U dva navrata obavljao je dužnost direktora Istorijskog arhiva „Srednje Pomoravlje“ - kaže se, između ostalog, u objavi ove važne ustanove.

Tanić je studije istorije završio na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na kojem je i magistrirao. Kao istoričar, arhivista i neumorni popularizator istorije i kulture, bio je prisutan u javnom i kulturnom životu Jagodine tokom više decenija.

Bio je autor i koautor više od pedeset izložbi, za koje je priređivao kataloge i vodiče. Takođe, kao autor, koautor, priređivač i prevodilac objavio je 23 knjige naučne i stručne literature.

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