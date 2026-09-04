Srbija

POKLON PRVACIMA U DESPOTOVCU: Rančevi i školska oprema od Opštine

Зорана Рашић
Zorana Rašić

04. 09. 2026. u 13:51

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LOKALNA samouprava u Despotovcu kao i svake godine obezbedila je za najmlađe učenike koji su pošli u prvi razred ovog septembra rančeve i školsku opremu.

ПОКЛОН ПРВАЦИМА У ДЕСПОТОВЦУ: Ранчеви и школска опрема од Општине

Foto: Fejsbuk/Opština Despotovac

Poklon je već uručen prvacima u osnovnim školama u Despotovcu, Plažanu, Velikom Popoviću, Stenjevcu i Resavici.

Svaki ranac sadrži školski pribor koji je neophodan za početak školovanja, pa roditelji prvaka neće morati da kupuju sveske, olovke, bojice i druge potrepštine...

Ovu meru despotovačka opština sprovodi  već duži niz godina sa ciljem stvaranja jednakih uslova za obrazovanje generacija koje tek polaze u osnovnu školu.

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