POKLON PRVACIMA U DESPOTOVCU: Rančevi i školska oprema od Opštine
LOKALNA samouprava u Despotovcu kao i svake godine obezbedila je za najmlađe učenike koji su pošli u prvi razred ovog septembra rančeve i školsku opremu.
Poklon je već uručen prvacima u osnovnim školama u Despotovcu, Plažanu, Velikom Popoviću, Stenjevcu i Resavici.
Svaki ranac sadrži školski pribor koji je neophodan za početak školovanja, pa roditelji prvaka neće morati da kupuju sveske, olovke, bojice i druge potrepštine...
Ovu meru despotovačka opština sprovodi već duži niz godina sa ciljem stvaranja jednakih uslova za obrazovanje generacija koje tek polaze u osnovnu školu.
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