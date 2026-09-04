NAJPOSEBNIJA GOŠĆA STIŽE NA "TAŠMAJDAN": Keba će deliti scenu sa ćerkom Natašom Kojić Tašom (FOTO)
FOLK zvezda Dragan Kojić Keba priprema veliki solistički koncert „Sad i ko zna kad“, koji će 12. septembra biti održan na "Tašmajdanu".
Među gostima koje je najavio biće i njegova ćerka, kantautorka i filmska kompozitorka Nataša Kojić Taša.
Nataša paralelno razvija svoj autorski muzički izraz i komponuje muziku za audiovizuelne projekte. Na "Taš" će nastupiti uz klavir, u posebnom trenutku koji će sa ocem podeliti pred velikom publikom.
Posle Tanje Savić, Ane Bekute, repera 2Soma, Mirka Kodića, Al Dina i Mirsada Durmišija, Nataša je šesta gošća Kebinog velikog muzičkog spektakla. Njeno gostovanje nosi posebnu emociju, jer ovoga puta Keba neće deliti scenu samo sa koleginicom, već i sa ćerkom koja gradi sopstveni umetnički put.
- Posebno mi je drago što ću na koncertu deliti scenu sa svojom ćerkom. To je za mene nešto posebno, jer nije isto kada na scenu izađe kolega i kada pored sebe imate svoje dete. Nataša je deo mog života i porodice i zato će taj trenutak za mene imati posebnu emociju - poručio nam je folk as.
Otac i ćerka će se 12. septembra sresti na velikoj sceni "Tašmajdana" u trenutku u kojem se prepliću muzika, porodica i zajedničko iskustvo nastupa pred publikom.
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