KAMERE UHVATILE PIROMANE: Podnete prijave protiv dvoje meštana, koji su u četvrtak upalili deponiju u Banatskom Karlovcu

KAMERE, koje su pre tri meseca postavljene kod velike deponije u Banatskom Karlovcu, u četvrtak popodne su snimile dve osobe kako namerno pale smeće u potrazi za sekundarnim sirovinama, izazvavši tako veliki požar, koji su komunalci sami gasili do duboko u noć.

Foto: Opština Alibunar

Piromani su, zahvaljujući ovom video-nadzoru, vrlo brzo identifikovani i privedeni, a protiv njih je podneta i odgovarajuća prijava.

U lokalnoj samoupravi kažu da je paljenje deponija ozbiljan ekološki problem, sa kojim se suočavaju duže od 15 godina. Ovo je prvi put da su novopostavljene kamere uhvatile počinioce na delu, te se nadležni nadaju da će to biti dovoljna opomena ostalim piromanima da prestanu sa tom negativnom praksom, jer će, u suprotnom, i oni biti kažnjeni.

-Mi nemamo zvaničnu deponiju, već komunalni otpad organizovano odnosimo na tri velika smetlišta na obodu Banatskog Karlovca, Alibunara i Vladimirovca. Tamo, nažalost, gotovo svakog dana naizmenično gori vatra, a štetni dim se širi po čitavim naseljima i ugrožava saobraćaj na lokalnim putevima. Svi naši prethodni pokušaji da to zaustavimo nisu urodili plodom, pa smo sada na sve tri lokacije postavili video-nadzor, koji radi 24 sata – kaže, za „Novosti“, predsednica opštine Alibunar Zorana Bratić.

Foto: J.Baljak Zorana Bratić

Ona dodaje da ove deponije nisu ograđene, što nesavesni pojedinci koriste da im nesmetano priđu, uprkos istaknutim zabranama. Ubuduće će, kaže, i to biti sankcionisano.

-Zaštita naše opštine i bezbednost svih nas, zavise od svakog pojedinca. Nemar više neće biti tolerisan. Svako ugrožavanje javne bezbednosti, pogotovo u ovom periodu suše, biće najstrože sankcionisano, u saradnji sa policijom i nadležnim inspekcijama. Moramo da budemo odgovorni prema sebi, svojim komšijama i zajednici u kojoj živimo – poručila je Bratićeva.

Foto: J.Baljak Svakog dana gori neka deponija

Inače, požar na deponiji u Banatskom Karlovcu je ugašen. Nema otvorenog plamena, ali dim i dalje izlazi iz dubine, zbog čega su radnici JKP „Univerzal“ danonoćno na terenu. Kažu da su samo brzom reakcijom uspeli da spreče da se vatra, koja je poprimila velike razmere, proširi van smetlišta i napravi veću štetu.

Nadležni apeluju na sve građane da ne pale vatru na otvorenom - u blizini šuma, na njivama, kao i na deponijama. Takođe, ističu da nikako ne bacaju opuške od cigareta i staklenu ambalažu u suvu travu i rastinje, jer su to potencijalni okidači za izazivanje požara, koji se lako mogu pretvoriti u katastrofu.

Foto: Novosti