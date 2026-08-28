DRENOVČANI, DARUJTE KRV: Sutra akcija u velikom paraćinskom selu
PUNOLETNI stanovnici paraćinskog sela Drenovac imaju dobru priliku da sutra naprave jedan veliki humani gest i doniraju krv, u čemu već imaju dugogodišnju tradiciju.
Ovo veliko selo praktično je jedina seoska sredina u paraćinskoj opštini gde se akcije doniranja dragocene tečnosti organizuju, a svojevremeno je dobijalo i priznanja za humanost.
Pod motom „Tvojih pet minuta – nečiji ceo život“ akcija se održava u domu kulture od 9 do 14 časova, u saradnji sa Crvenim krstom Paraćin.
Na licu mesta biće ekipa Zavoda za transfuziju krvi iz Niša koja će sprovesti akciju, uz prethodnu proveru osnovnih parametara zdravlja svih potencijalnih davalaca.
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