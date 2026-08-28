Srbija

DRENOVČANI, DARUJTE KRV: Sutra akcija u velikom paraćinskom selu

Зорана Рашић
Zorana Rašić

28. 08. 2026. u 13:29

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PUNOLETNI stanovnici paraćinskog sela Drenovac imaju dobru priliku da sutra naprave jedan veliki humani gest i doniraju krv, u čemu već imaju dugogodišnju tradiciju.

ДРЕНОВЧАНИ, ДАРУЈТЕ КРВ: Сутра акција у великом параћинском селу

Foto: Z. Rašić

Ovo veliko selo praktično je jedina seoska sredina u paraćinskoj opštini gde se akcije doniranja dragocene tečnosti organizuju, a svojevremeno je dobijalo i priznanja za humanost.

Pod motom „Tvojih pet minuta – nečiji ceo život“ akcija se održava u domu kulture od 9 do 14 časova, u saradnji sa Crvenim krstom Paraćin.

Na licu mesta biće ekipa Zavoda za transfuziju krvi iz Niša koja će sprovesti akciju,  uz prethodnu  proveru osnovnih parametara zdravlja svih potencijalnih davalaca.

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