DRENOVČANI, DARUJTE KRV: Sutra akcija u velikom paraćinskom selu

PUNOLETNI stanovnici paraćinskog sela Drenovac imaju dobru priliku da sutra naprave jedan veliki humani gest i doniraju krv, u čemu već imaju dugogodišnju tradiciju.

Foto: Z. Rašić

Ovo veliko selo praktično je jedina seoska sredina u paraćinskoj opštini gde se akcije doniranja dragocene tečnosti organizuju, a svojevremeno je dobijalo i priznanja za humanost.

Pod motom „Tvojih pet minuta – nečiji ceo život“ akcija se održava u domu kulture od 9 do 14 časova, u saradnji sa Crvenim krstom Paraćin.

Na licu mesta biće ekipa Zavoda za transfuziju krvi iz Niša koja će sprovesti akciju, uz prethodnu proveru osnovnih parametara zdravlja svih potencijalnih davalaca.