MERCOVA fanatična rusofobija je najveća pretnja energetskoj, ekonomskoj i geopolitičkoj bezbednosti Nemačke, ocenio je Kiril Dmitrijev, šef Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom.

Foto: Tanjug/Michael Kappeler/dpa via AP

Dmitrijev je komentarisao izjavu nemačkog kancelara Fridriha Merca koji je isključio svaku mogućnost saradnje sa Alternativom za Nemačku na predstojećim izborima u Saksoniji-Anhalt.

Stavovi AfD-a se "toliko fundamentalno" razlikuju od Hrišćansko-demokratske unije (CDU) da "ne može biti kompromisa", rekao je Merc a preneo RTL.

AfD je stranka koja, "zbog svojih bliskih veza sa Rusijom, takođe ugrožava unutrašnju i spoljnu bezbednost naše zemlje", upozorio je nemački kancelar.

Merc je dalje rekao da je AfD stranka "koja je toliko bliska Rusiji – dolazi i odlazi u rusku ambasadu u Berlinu" – i održava "veoma bliske veze" sa predsednikom Vladimirom Putinom.

AfD, nastavio je, dovodi u pitanje "čvrsto usidrenje našeg sistema vrednosti u našem zapadnom svetu", a takođe želi da napusti evro, jedinstveno tržište EU i šengenski prostor.

Dmitrijev je podsetio da su "nemački glasovi sve glasniji usred Mercovog energetskog i ekonomskog samoubistva. Samo 13 posto Nemaca odobrava njegovu politiku".

Ankete u Nemačkoj pokazuju da AfD ima mnogo veću podršku od Mercovog CDU-a.

rt.rs

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