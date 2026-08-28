DA SE OSEĆAJU KAO KOD KUĆE: Gradonačelnik Novog Sada primio decu sa Kosova i Metohije, učesnike fudbalskog kampa

GRADONAČELNIK Novog Sada Žarko Mićin primio je danas u Gradskoj kući decu iz Velike Hoče i Orahovca, učesnike fudbalskog kampa „Fudbalsko dečije leto“, koji se od 24. do 29. avgusta održava u Novom Sadu u organizaciji Humanitarne organizacije „Sever za Jug“, FK „Petrovaradin“ i Škole fudbala „ODR“.

FOTO: Grad Novi Sad

Poželevši dobrodošlicu dečacima i devojčicama uzrasta od 7 do 17 godina, gradonačelnik Mićin je istakao da mu je drago što imaju priliku da tokom svog boravka upoznaju grad, druže se sa svojim vršnjacima i stvore nova prijateljstva.

- Novi Sad je grad otvoren za sve i želim da se deca iz Velike Hoče i Orahovca tokom boravka osećaju, ne samo kao dragi gosti i prijatelji grada, već kao kod kuće. Srpska Atina je grad koji povezuje ljude i gradi prijateljstva. Želim da ovde budete opušteni, da uživate i da se osećate kao kod kuće. Znamo da odrastate u uslovima koji su teži od onih koje mi imamo ovde i zato mi je važno da znate da niste sami i da u Novom Sadu imate prijatelje - poručio je gradonačelnik Mićin.

FOTO: Grad Novi Sad

Gradonačelnik je istakao da sport, a posebno fudbal, predstavlja jedan od najlepših načina za povezivanje mladih i stvaranje prijateljstava.

- Na fudbalskom terenu nema razlika, postoje samo ekipa, prijateljstvo, trud i zajednički cilj. Upravo zato su ovakvi kampovi važni. Oni nisu samo prilika da deca treniraju i nauče nešto novo, već da se upoznaju, druže i stvore uspomene koje će pamtiti - rekao je Mićin.

FOTO: Grad Novi Sad

Tokom petodnevnog boravka u Novom Sadu, deca iz Velike Hoče i Orahovca imaju priliku da učestvuju u brojnim sportskim, kulturnim i zabavnim sadržajima. Posetili su stadion „Karađorđe“, Sportski centar „Vujadin Boškov“ u Veterniku i „Petrolend“, a programom su predviđeni i obilazak Subotice i Zoološkog vrta na Paliću. U okviru kampa, deca svakodnevno imaju i treninge na stadionu FK „Petrovaradin“, a poslednjeg dana boravka, 29. avgusta, predviđen je njihov povratak na Kosovo i Metohiju. Prijemu u Gradskoj kući prisustvovala je i članica Gradskog veća za socijalnu zaštitu, brigu o porodici i deci i zdravstvo Sonja Radaković.