DARA BUBAMARA SUTRA U VRŠCU: Festival za mlade Balkan Youth Fest u centru grada

NAJVEĆI putujući festival za mlade u našem regionu, Balkan Youth Fest, sutra će gostovati u Vršcu, u okviru svoje velike letnje turneje, pod sloganom „Leto koje pamtiš“.

Foto: J.J.Baljak

Na Gradskom trgu će, uz mlade talentovane pevače, među kojima je i Vrščanka Iva Grujin, nastupati i Dara Bubamara, kao i bivša članica benda Hurricane, Ivana Boom.

Koncerti će početi u 21 čas, a posetioci će prethodno, u edukativnoj zoni YouthVillage, moći da se informišu o važnim društvenim temama, o bezbednosti u saobraćaju i o nauci.