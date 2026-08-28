Srbija

DARA BUBAMARA SUTRA U VRŠCU: Festival za mlade Balkan Youth Fest u centru grada

Јелена Баљак
Jelena Baljak

28. 08. 2026. u 16:06

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NAJVEĆI putujući festival za mlade u našem regionu, Balkan Youth Fest, sutra će gostovati u Vršcu, u okviru svoje velike letnje turneje, pod sloganom „Leto koje pamtiš“.

ДАРА БУБАМАРА СУТРА У ВРШЦУ: Фестивал за младе Balkan Youth Fest у центру града

Foto: J.J.Baljak

Na Gradskom trgu će, uz mlade talentovane pevače, među kojima je i Vrščanka Iva Grujin, nastupati i Dara Bubamara, kao i bivša članica benda Hurricane, Ivana Boom.

Koncerti će početi u 21 čas, a posetioci će prethodno, u edukativnoj zoni YouthVillage, moći da se informišu o važnim društvenim temama, o bezbednosti u saobraćaju i o nauci.

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