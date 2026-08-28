DARA BUBAMARA SUTRA U VRŠCU: Festival za mlade Balkan Youth Fest u centru grada
NAJVEĆI putujući festival za mlade u našem regionu, Balkan Youth Fest, sutra će gostovati u Vršcu, u okviru svoje velike letnje turneje, pod sloganom „Leto koje pamtiš“.
Na Gradskom trgu će, uz mlade talentovane pevače, među kojima je i Vrščanka Iva Grujin, nastupati i Dara Bubamara, kao i bivša članica benda Hurricane, Ivana Boom.
Koncerti će početi u 21 čas, a posetioci će prethodno, u edukativnoj zoni YouthVillage, moći da se informišu o važnim društvenim temama, o bezbednosti u saobraćaju i o nauci.
Preporučujemo
POČINjE „ZLATNA JESEN“ U GUDURICI: U slavu berbe grožđa i multikulturalnosti
27. 08. 2026. u 18:30
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Poskok se uvija, sprema se da napadne: Bosanac zatekao otrovnicu u plasteniku, zabeležio JEZIV snimak (Video)
SAMIR Saldić iz okoline Gradačca u Bosni i Hercegovini pošao je juče u večernjim satima do plastenika na svom imanju kako bi ubrao malo paradajza.
26. 08. 2026. u 13:29
Komentari (0)