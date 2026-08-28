AMERIČKE BOMBE IM NE MOGU NIŠTA! Iran duboko pod zemljom pravi NOVE RAKETE – Vašington u šoku! (VIDEO)

NAČELNIK Generalštaba iranskih oružanih snaga, general-major Ali Abdolahi, pružio je novi uvid u stanje balističke raketne industrije u zemlji, posetivši podzemni objekat koji se bavi proizvodnjom, kao deo očiglednog napora da pošalje direktnu poruku protivnicima.

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Čini se da je ovo odgovor na zapadne tvrdnje da je iranska proizvodnja raketa degradirana, posebno u oblasti balističkih raketa na čvrsto gorivo. Postojanje podzemnih proizvodnih i skladišnih objekata dugo je bila važna karakteristika iranske raketne infrastrukture, omogućavajući joj da zaštiti kritičnu opremu i municiju od vazdušnih napada.



Iranski zvaničnici i izvori povezani sa vojskom više puta su naglašavali da napadi na vidljive objekte ne pružaju potpunu sliku preostale raketne infrastrukture zemlje, jer je veliki deo iranskog programa balističkih raketa namerno distribuiran i skriven pod zemljom. Zbog toga je procene zasnovane isključivo na satelitskim snimcima ili oštećenjima poznatih nadzemnih objekata inherentno teško dobiti. Iran se od 1990-ih oslanjao na obimnu pomoć Severne Koreje u učvršćivanju objekata duboko pod zemljom, uključujući ne samo skladišta, već i kompletne proizvodne linije, pa čak i brojne nuklearne objekte.Prema iranskim vojnim izvorima, dovoljne količine predratnih zaliha raketa ostaju u skladištima da bi se održale operacije godinama. Iran poseduje hiljade balističkih raketa različitih tipova, a procene sugerišu da je inventar zemlje sveden na samo male rezidualne zalihe, stoga ih treba tretirati oprezno. Pošto je stvarna veličina preostalog iranskog inventara raketa jedan od najtežih aspekata vojnih sposobnosti zemlje za procenu, ovi izveštaji pružaju važan uvid.Obim iranskih ulaganja tokom decenija u izgradnju svog arsenala i šire povezane infrastrukture čini njegovu sposobnost da održi svoje napredne raketne kapacitete daleko od iznenađujuće. Podzemna proizvodna infrastruktura je verovatno jednako važna kao i rakete koje su već u skladištu, kao da je Iran zadržao dovoljne proizvodne kapacitete, uništavanje pojedinačnih lansirnih sistema ili zaliha raketa postaje mnogo manje odlučujuće jer zemlja može postepeno da nadoknadi gubitke. Iranski izvori takođe tvrde da se proizvodnja raketa značajno povećala od početka sukoba, dok se uvode uzastopne nadogradnje kako bi se poboljšala tačnost i ukupne performanse.Odluka iranskog rukovodstva da javno predstavi podzemni pogon za proizvodnju raketa stoga izgleda da je osmišljena da se istovremeno bavi nekoliko narativa. Ona pokazuje da proizvodna infrastruktura opstaje, naglašava sposobnost zemlje da nastavi sa proizvodnjom raketa na čvrsto gorivo i nastoji da uveri i domaću i stranu publiku da napadi na poznate objekte nisu eliminisali iranske sposobnosti strateškog udara. Iranski raketni napadi pokazali su veoma visoku stopu uspeha, pa čak i protiv ciljeva u Izraelu, gde je protivvazdušna odbrana najkoncentrisanija, izraelski mediji su krajem marta potvrdili stopu uspeha od 80%.

(militarywatchmagazine.com)

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