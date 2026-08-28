Srbija ima 21 odličje na Mediteranskim igrama! Evo ko je sada osvojio!

Srpska džudistkinja Marica Perišić osvojila je danas srebrnu medalju u kategoriji do 57 kilograma na Mediteranskim igrama u Tarantu.

FOTO: IJF/Feliciantonio Emanuele

Perišić je u finalu poražena od Ane Viktorije Puljiz iz Hrvatske na "zlatan bod", poentiranjem za juko.

Ranije danas je džudista Marko Jorgić osvojio zlato u kategoriji do 66 kilograma, dok je Andrea Stojadinov došla do bronze u kategoriji do 52 kilograma.

Srbija posle sedmog takmičarskog dana na Mediteranskim igrama ima 21 medalju, od toga tri zlatne, šest srebrnih i 12 bronzanih.

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