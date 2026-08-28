Kakva informacija za "orlove! Jokićeva Srbija dobila najbolje moguće vesti!

Sve ide na ruku izabranicima Dušana Alimpijevića u kvalifikacijama za Mundobasket.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Srbija je ubedljivo savladala Island u Areni na startu drugog kruga kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. a odmah posle tog meča, stigle su sjajne vesti kapitenu Nikoli Jokiću i njegovim saigračima!

Naime, košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine je napravila senzaciju u okviru prvog kola druge faze kvalifikacija za Mundobasket. "Zmajevi" su na svom parketu u Tuzli slavili protiv Italije sa 78:76, a tom trijumfu raduju se i svi u taboru Srbije!

"Orlovi" su ušli u drugu fazu sa četiri pobede i dva poraza, ispred nje su bili Turska i Italija, a sada su Alimpijevićevi izabranici uspeli da i da zaobiđu tim sa Apenina, pred međusobni meč u Pezaru.

FOTO: FIBA.Basketball

Turska i njen selektor Ergin Ataman su prema očekivanju slavili protiv Litvanije 94:66 i sada su na 7-0, dok je sada i Bosna i Hercegovina napravila odličan rezultat po 'Srbiju.

Džedi Osman je bio najefikasniji u reprezentaciji Turske sa 22 poena, dok je Omer Jurtseven ubacio 17. U timu Litvanije istakao se Osvaldas Olisevičijus sa 11 poena.

Bosanci su vodili tokom cele utakmice, ali su Italijani na samom kraju meča stigli do prednosti, kada je Nikolo Meli pogodio trojku na dva minuta do kraja za 73:72.

Međutim, vratio je istom Alibegović, pa i Nurkić dvojkom, čime su otišli na 77:73. Tonut je pogodio, ali Nurkić dao jedno bacanje i doneo 78:75. Pokušao je Baldazo da pogodi trojku, promašio je, skočio je Tonut i fauliran je, a pogađa jedno bacanje.

FOTO: FIBA.Basketball

Na kraju, Atić je napravio grešku, Italijani su tražili tajm-aut, ali nisu uspeli da pogode na sreću srpskih reprezentativaca.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Jusuf Nurkić sa 25 poena i 14 skokova, Kenan Kamenjaš je dodao 13, Amar Alibegović 12, a Luka Garza 10. Kod Italijana su najbolji bili Fontekio i Manion sa po 14 poena.

Tabela grupe J: Turska 7-0, Srbija 5-2, Italija 5-2, Litvanija 3-4, Island 3-4, BiH 3-4.

Drugo kolo grupe J (31. avgusta): Italija-Srbija, Island-Turska i Litvanija-BiH.

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