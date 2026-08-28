Srbija

KOŠARKAŠKI TALENTI ZA VIKEND U ĆUPRIJI: Igra se 17. Memorijalni turnir „Subić“

Зорана Рашић
Zorana Rašić

28. 08. 2026. u 14:19

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EKIPA iz Republike Srpske, Radnički iz Kragujevca, tim iz Štutgarta i domaćini iz Omladinskog košarkaškog kluba (OKK Ćuprija) ovog vikenda biće učesnici Međunarodnog memorijalnog turnira „Subić“ čije se 17. izdanje održava od 29. do 31. avgusta.

КОШАРКАШКИ ТАЛЕНТИ ЗА ВИКЕНД У ЋУПРИЈИ: Игра се 17. Меморијални турнир „Субић“

Foto: Fejsbuk/Sportski centar Ćuprija

Turnir je pokrenut davne 2010. godine u čast nekadašnjeg ćuprijskog košarkaša i velikog zaljubljenika u ovaj sport Dragoslava Subića i okuplja mlade košarkaške talente iz Ćuprije i regiona.

I ove godine na turniru učestvuju ekipe koje su takmiče u Ćupriji dugo vremena, a u pitanju su dečaci pionirskog uzrasta koji pohađaju sedmi i osmi razred. Organizatori iz OKK Ćuprija najavili su i jednu novinu -  „Mini Subić“, turnir namenjen mlađim pionirima.

Učesnici ovog turnira su iz Kruševca, Paraćina, Štutgarta i Ćuprije.

„Mini Subić“ igraće se tokom prepodneva od 10 i 12 časova, dok su utakmice glavnog turnira u Hali sportova „Ada“ zakazane u večernjim terminima, od 18 i 20.

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