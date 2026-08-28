KOŠARKAŠKI TALENTI ZA VIKEND U ĆUPRIJI: Igra se 17. Memorijalni turnir „Subić“
EKIPA iz Republike Srpske, Radnički iz Kragujevca, tim iz Štutgarta i domaćini iz Omladinskog košarkaškog kluba (OKK Ćuprija) ovog vikenda biće učesnici Međunarodnog memorijalnog turnira „Subić“ čije se 17. izdanje održava od 29. do 31. avgusta.
Turnir je pokrenut davne 2010. godine u čast nekadašnjeg ćuprijskog košarkaša i velikog zaljubljenika u ovaj sport Dragoslava Subića i okuplja mlade košarkaške talente iz Ćuprije i regiona.
I ove godine na turniru učestvuju ekipe koje su takmiče u Ćupriji dugo vremena, a u pitanju su dečaci pionirskog uzrasta koji pohađaju sedmi i osmi razred. Organizatori iz OKK Ćuprija najavili su i jednu novinu - „Mini Subić“, turnir namenjen mlađim pionirima.
Učesnici ovog turnira su iz Kruševca, Paraćina, Štutgarta i Ćuprije.
„Mini Subić“ igraće se tokom prepodneva od 10 i 12 časova, dok su utakmice glavnog turnira u Hali sportova „Ada“ zakazane u večernjim terminima, od 18 i 20.
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