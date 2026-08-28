Srbija

DRŽAVNE ORANICE POD ZAKUP: Drugi krug licitacije za poljoprivredno zemljište u Kraljevu

Goran Ćirović

28. 08. 2026. u 15:14

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Nosioci poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije Kraljeva, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom, mogu da se prijave za zakup i korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za agroekonomsku 2026/2027. godinu.

ДРЖАВНЕ ОРАНИЦЕ ПОД ЗАКУП: Други круг лицитације за пољопривредно земљиште у Краљеву

G.Šljivić

Oglas za drugi krug javne licitacije dostupan je na zvaničnom sajtu Grada Kraljeva, kao i na sajtu Uprave za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Obilazak parcela koje su predmet oglasa biće organizovan 10. septembra, dok je rok za podnošenje dokumentacije 14. septembar.

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