BOLESNE ŽELJE BLOKADERA: Maštaju šta da rade kada premine Šešelj

PRVI potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali pozvao je danas u Skupštini Srbije, na kraju rasprave po amandmanima po svim tačkama dnevnog reda, poslanike da glasaju za predložena zakonska rešenja kako bi se nastavio rast i razvoj zemlje, koja je, kako je naveo, uprkos svim izazovima jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi.