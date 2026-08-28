Politika

BOLESNE ŽELJE BLOKADERA: Maštaju šta da rade kada premine Šešelj

В. Н.

28. 08. 2026. u 22:24

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BLOKADERI nemaju dno. Nastavljju da ga probijaju iz dana u dan.

БОЛЕСНЕ ЖЕЉЕ БЛОКАДЕРА: Маштају шта да раде када премине Шешељ

Foto: N. Skenderija

Foto: Printskrin Iks/Jovanana

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