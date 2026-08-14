Srbija

UNIŠTAVANJE AMBROZIJE: Obaveštenje Gradske uprave u Kraljevu

Goran Ćirović

14. 08. 2026. u 14:34

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Na teritoriji grada na Ibru, od 17. do 31. avgusta, sprovešće se druga faza suzbijanja ambrozije, biljke koja predstavlja opasan alergen za ljude, saopštio je Odsek za zaštitu životne sredine kraljevačke Gradske uprave.

УНИШТАВАЊЕ АМБРОЗИЈЕ: Обавештење Градске управе у Краљеву

G.Šljivić (arhiva)

Kako se dodaje u saopštenju, uništavanje ambrozije obavlja se hemijskim i mehaničkim tretiranjem isključivo na javnim površinama, dok su vlasnici privatnih parcela na kojima je uočena ambrozija dužni da preduzmu propisane mere za njeno suzbijanje.

Tretiranje se finansira iz Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za 2026. godinu, a Kraljevčani prisustvo ambrozije Odseku mogu da prijave telefonom 036/315-000 ili na mejl leap@kraljevo.org.

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