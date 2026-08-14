UNIŠTAVANJE AMBROZIJE: Obaveštenje Gradske uprave u Kraljevu
Na teritoriji grada na Ibru, od 17. do 31. avgusta, sprovešće se druga faza suzbijanja ambrozije, biljke koja predstavlja opasan alergen za ljude, saopštio je Odsek za zaštitu životne sredine kraljevačke Gradske uprave.
Kako se dodaje u saopštenju, uništavanje ambrozije obavlja se hemijskim i mehaničkim tretiranjem isključivo na javnim površinama, dok su vlasnici privatnih parcela na kojima je uočena ambrozija dužni da preduzmu propisane mere za njeno suzbijanje.
Tretiranje se finansira iz Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za 2026. godinu, a Kraljevčani prisustvo ambrozije Odseku mogu da prijave telefonom 036/315-000 ili na mejl leap@kraljevo.org.
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